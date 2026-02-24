To anielske imię kojarzy się z Biblią. W Polsce znowu jest na topie

Wybór imienia dla dziecka to decyzja łącząca emocje, tradycję i trendy, a imiona biblijne zyskują na popularności.

Rodzice coraz częściej wybierają imiona o głębokim znaczeniu, zakorzenione w historii i kulturze, ale jednocześnie nowoczesne.

Imię to ma nie tylko ładnie brzmieć, ale także nieść ze sobą określone wartości i dobrze funkcjonować w różnych językach.

Imię, które od lat kojarzy się z aniołami, opieką i dobrym przesłaniem, wraca na listy najczęściej nadawanych imion w Polsce.

Moda na imiona zmienia się cyklicznie. To, co jeszcze dekadę temu wydawało się staroświeckie, dziś bywa uznawane za klasyczne i eleganckie. W ostatnich latach wyraźnie widać powrót do imion o silnych korzeniach religijnych i kulturowych. Rodzice coraz częściej odchodzą od krótkich, zdrobniałych form na rzecz imion pełnych, poważnych i uniwersalnych, które dobrze brzmią zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu.

Ważne jest też znaczenie. Imię ma nie tylko ładnie brzmieć, ale nieść ze sobą określone wartości, takie jak dobro, ochrona, siła czy mądrość. W świecie pełnym zmian i niepewności wiele osób szuka punktów odniesienia w tradycji, a imię dziecka staje się symbolicznym początkiem tej drogi.

Co istotne, popularność takich imion nie ogranicza się już tylko do rodzin głęboko religijnych. Coraz częściej wybierają je także rodzice, którzy cenią historię, kulturę i ponadczasową estetykę. Dodatkowym atutem jest międzynarodowy charakter. Imiona znane od wieków w różnych krajach łatwo odnajdują się w globalnym świecie, nie tracąc przy tym swojego pierwotnego znaczenia. To właśnie dlatego jedno z anielskich imion znów wyraźnie zaznacza swoją obecność w statystykach urodzeń.

Imię Gabriel

Chodzi o imię Gabriel, czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych i symbolicznych imion biblijnych. Wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza "Bóg jest moją siłą” lub "mąż Boży”. W Biblii Gabriel to archanioł, posłaniec niosący najważniejsze wieści, kojarzony z ochroną, mądrością i boskim wsparciem. Imię to od wieków budzi skojarzenia z dobrem, spokojem i siłą duchową.

W Polsce przez długi czas pozostawało nieco w cieniu innych imion, jednak dziś przeżywa wyraźny renesans. Rodzice doceniają jego dostojne brzmienie, łatwość zdrabniania (Gabryś, Gabi) oraz fakt, że dobrze funkcjonuje zarówno w języku polskim, jak i obcym. Gabriel to imię, które pasuje do dziecka, ale też do dorosłego mężczyzny. Brzmi poważnie, elegancko i ponadczasowo. Nic więc dziwnego, że znów trafia na szczyty rankingów i staje się jednym z najchętniej wybieranych imion dla chłopców w Polsce.

