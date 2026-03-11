Ten prosty trik pozwala uniknąć jet lagu. Stosują go doświadczeni podróżnicy

Jet lag może zepsuć początek podróży, powodując bezsenność, zmęczenie i bóle głowy, ale doświadczeni podróżnicy znają sposoby na złagodzenie tych objawów, które nie wymagają drogich środków ani skomplikowanych metod.

Jet lag wynika z rozbieżności między wewnętrznym zegarem biologicznym a nagłą zmianą stref czasowych, a im więcej stref przekraczamy, tym trudniej organizmowi się przestawić, jednak odpowiednie przygotowanie może znacznie zminimalizować jego skutki.

Kluczowe znaczenie ma nie tylko sen i nawodnienie, ale także to, jak szybko zaczniemy funkcjonować według czasu obowiązującego w miejscu docelowym, wysyłając odpowiednie sygnały organizmowi, by ułatwić mu adaptację.

Wbrew pozorom, radzenie sobie z jet lagiem nie polega na zmuszaniu się do snu lub czuwania na siłę, lecz na stosowaniu prostych metod, które pomagają organizmowi świadomie przestawić się na nową strefę czasową jeszcze przed przylotem.

Jet lag pojawia się wtedy, gdy wewnętrzny zegar biologiczny nie nadąża za nagłą zmianą stref czasowych. Organizm wciąż funkcjonuje według starej godziny, podczas gdy na miejscu obowiązuje zupełnie inny rytm dnia i nocy. Najczęstsze objawy to senność w ciągu dnia, bezsenność w nocy, rozdrażnienie, problemy z koncentracją oraz brak apetytu.

Im więcej stref czasowych przekraczamy, tym trudniej jest organizmowi się przestawić. Szczególnie uciążliwe bywają podróże na wschód, kiedy dzień nagle się skraca. Wiele osób próbuje radzić sobie z tym problemem na miejscu, licząc na to, że organizm sam się przyzwyczai. Niestety często trwa to kilka dni, a czasem nawet tydzień.

Jet lag - przygotuj się już wcześniej

Doświadczeni podróżnicy i osoby często latające wiedzą jednak, że kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie. Jet lag nie zaczyna się dopiero po lądowaniu. Jego skutki można ograniczyć znacznie wcześniej. Ważne są nie tylko sen i nawodnienie, ale także to, jak szybko zaczniemy funkcjonować według czasu obowiązującego w miejscu docelowym.

Wbrew pozorom nie chodzi o zmuszanie się do snu czy czuwania na siłę. Najlepsze metody są proste i opierają się na sygnałach, które wysyłamy organizmowi. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest świadome przestawienie się na nową strefę czasową jeszcze przed przylotem.

Jet lag - jak z nim walczyć?

Najprostszym i najskuteczniejszym trikiem jest dostosowanie godzin snu i posiłków do czasu miejsca docelowego już w trakcie lotu. Doświadczeni podróżnicy zaraz po wejściu na pokład ustawiają zegarek na godzinę obowiązującą tam, dokąd lecą. To drobny gest, ale ma ogromne znaczenie psychologiczne i biologiczne.

Jeśli według nowej strefy czasowej jest noc, starają się spać, nawet jeśli w ich starym czasie jest środek dnia. Gdy natomiast na miejscu jest dzień, unikają drzemek i starają się pozostać aktywni. Pomaga w tym światło. Warto odsłaniać okno w samolocie lub korzystać ze światła dziennego po przylocie.

Równie ważne są posiłki. Jedzenie zgodnie z godzinami obowiązującymi w miejscu docelowym wysyła organizmowi sygnał, że pora dnia się zmieniła. To samo dotyczy picia kawy. Warto unikać jej wtedy, gdy na miejscu jest noc, nawet jeśli czujemy zmęczenie.

Ten prosty nawyk sprawia, że organizm zaczyna adaptować się znacznie szybciej. Dzięki temu pierwsze dni po przylocie są mniej męczące, a objawy jet lagu znacznie słabsze lub wręcz niezauważalne. To właśnie dlatego doświadczeni podróżnicy stosują ten trik niemal automatycznie, bo naprawdę działa.