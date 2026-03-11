Kiedy rozpocząć koszenie trawy? Wtedy sięgnij po kosiarkę, jeśli marzysz o pięknej i zielonej murawie

Wiosna to czas na pierwsze koszenie trawnika, ale kiedy dokładnie?

Nie ma jednej daty - kluczowa jest obserwacja wzrostu trawy i pogody.

Dowiedz się, kiedy wykonać pierwsze koszenie, by cieszyć się pięknym trawnikiem!

Wiosna to czas, kiedy przyroda powoli budzi się do życia po zimowym uśpieniu. Wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami zaczynają pojawiać się nowe pędy roślin, drzewa wypuszczają liście, a trawniki stopniowo odzyskują swoją soczystą, zieloną barwę. To właśnie w tym okresie trawa zaczyna intensywnie rosnąć po kilku miesiącach zimowego spoczynku, dlatego wielu właścicieli ogrodów zaczyna zastanawiać się nad pierwszym koszeniem w sezonie. Kiedy jednak jest odpowiedni moment, aby sięgnąć po kosiarkę?

#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie

Kiedy po raz pierwszy kosić trawę wiosną?

Tak naprawdę nie ma jednej, uniwersalnej daty na rozpoczęcie koszenia trawnika wiosną. Najważniejsze jest obserwowanie przyrody i budzącej się do życia trawy. Odpowiedni moment na rozpoczęcie koszenia trawnika zależy przede wszystkim od pogody i tempa wzrostu trawy. Zazwyczaj pierwsze koszenie wykonuje się wczesną wiosną, najczęściej w marcu lub kwietniu, gdy temperatura powietrza utrzymuje się powyżej 10°C przez kilka dni z rzędu, a trawa osiągnie wysokość około 8-10 centymetrów. Ważne jest także, aby podłoże było już suche, a ryzyko silnych przymrozków niewielkie. Podczas pierwszego koszenia po zimie nie należy skracać trawy zbyt mocno. Najlepiej przyciąć ją jedynie o jedną trzecią długości, co pozwoli roślinom stopniowo się zagęszczać i lepiej regenerować po zimowym okresie. Regularne koszenie w kolejnych tygodniach sprawi, że trawnik będzie gęsty, zdrowy i estetyczny przez cały sezon. Właściwe rozpoczęcie pielęgnacji trawnika wiosną ma duże znaczenie dla jego kondycji w kolejnych miesiącach. Odpowiednio dobrany moment pierwszego koszenia pomaga trawie szybciej się rozkrzewić i stworzyć równą, zieloną murawę, która będzie ozdobą ogrodu przez całe lato.