Kiedy rozpocząć koszenie trawy? Wtedy sięgnij po kosiarkę, jeśli marzysz o pięknej i zielonej murawie

- Wiosna to czas na pierwsze koszenie trawnika, ale kiedy dokładnie?
- Nie ma jednej daty - kluczowa jest obserwacja wzrostu trawy i pogody.
- Dowiedz się, kiedy wykonać pierwsze koszenie, by cieszyć się pięknym trawnikiem!
Wiosna to czas, kiedy przyroda powoli budzi się do życia po zimowym uśpieniu. Wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami zaczynają pojawiać się nowe pędy roślin, drzewa wypuszczają liście, a trawniki stopniowo odzyskują swoją soczystą, zieloną barwę. To właśnie w tym okresie trawa zaczyna intensywnie rosnąć po kilku miesiącach zimowego spoczynku, dlatego wielu właścicieli ogrodów zaczyna zastanawiać się nad pierwszym koszeniem w sezonie. Kiedy jednak jest odpowiedni moment, aby sięgnąć po kosiarkę?
Kiedy po raz pierwszy kosić trawę wiosną?
Tak naprawdę nie ma jednej, uniwersalnej daty na rozpoczęcie koszenia trawnika wiosną. Najważniejsze jest obserwowanie przyrody i budzącej się do życia trawy. Odpowiedni moment na rozpoczęcie koszenia trawnika zależy przede wszystkim od pogody i tempa wzrostu trawy. Zazwyczaj pierwsze koszenie wykonuje się wczesną wiosną, najczęściej w marcu lub kwietniu, gdy temperatura powietrza utrzymuje się powyżej 10°C przez kilka dni z rzędu, a trawa osiągnie wysokość około 8-10 centymetrów. Ważne jest także, aby podłoże było już suche, a ryzyko silnych przymrozków niewielkie. Podczas pierwszego koszenia po zimie nie należy skracać trawy zbyt mocno. Najlepiej przyciąć ją jedynie o jedną trzecią długości, co pozwoli roślinom stopniowo się zagęszczać i lepiej regenerować po zimowym okresie. Regularne koszenie w kolejnych tygodniach sprawi, że trawnik będzie gęsty, zdrowy i estetyczny przez cały sezon. Właściwe rozpoczęcie pielęgnacji trawnika wiosną ma duże znaczenie dla jego kondycji w kolejnych miesiącach. Odpowiednio dobrany moment pierwszego koszenia pomaga trawie szybciej się rozkrzewić i stworzyć równą, zieloną murawę, która będzie ozdobą ogrodu przez całe lato.