Wenecja nieoczywista. Podróż po ukrytych miejscach na mapie miasta

Wenecja ma do zaoferowania wiele atrakcji, a żeby lepiej zrozumieć charakter miasta, należy również poznać najbardziej popularne z nich. Pierwsze spotkanie z Wenecją najczęściej zaczyna się od Placu św. Marka i Pałacu Dożów, które pozwalają poznać polityczną i artystyczną historię miasta. Most Rialto i tętniąca życiem okolica dawnego targu to z kolei serce handlowej Wenecji, a spacerując wzdłuż Canal Grande łatwo dostrzec, dlaczego miasto przez wieki było morską i finansową potęgą.

W planie zwiedzania warto zaznaczyć wyprawę na którąś z wysp laguny. Burano zachwyca kolorowymi fasadami, Murano przypomina o wielowiekowej tradycji szklarskiej, a Torcello oferuje ciszę i przestrzeń.

Wenecja do przeżycia, nie odhaczenia

Prawdziwe oblicze Wenecji zaczyna się tam, gdzie kończy się zwiedzanie z przewodnikiem. W dzielnicach takich jak Dorsoduro czy Cannaregio życie toczy się swoim tempem. Mieszkańcy rozwieszają pranie nad kanałami, dzieci grają w piłkę na małych placach, a wieczorami lokalne bary wypełnia gwar rozmów. Wenecja nagradza ciekawskich, a spacerowanie bez mapy może doprowadzić turystów do ukrytych dziedzińców czy małych mostów, z których roztaczają się widoki rodem z filmów.

Do ukrytych perełek zdecydowanie należą Scuola Grande di San Rocco, która uchodzi za wenecką Kaplicę Sykstyńską, a także Scala Contarini del Bolvo – pałac ze spiralną klatką schodową. Dobrym kierunkiem będzie też wyspa San Giorgio Maggiore oraz jej mniej uczęszczane zakątki – w szczególności południowy obszar. Warto zobaczyć również małe warsztaty rzemieślnicze w dzielnicy Santa Croce, która zachowała swój naturalny charakter i nie jest oblegana przez tłumy zwiedzających.

Smaki laguny

Kuchnia wenecka jest oparta na darach morza. Z pozoru prosta, lecz smaczna i głęboko zakorzeniona w historii laguny i tradycjach. Odzwierciedla wieki handlu, dawne techniki konserwacji żywności oraz bogactwo lokalnych składników. Będąc w Wenecji koniecznie należy spróbować poniższych trzech klasyków:

Marynowanych sardynek (Sarde in saor),

Kremowego musu z dorsza (Baccalà mantecato),

Makaronu z atramentem z mątwy (Spaghetti al nero di seppia).

Na deser poleca się tiramisu, które według wielu źródeł narodziło się w regionie Wenecji Euganejskiej.

Sztuka i kultura

Wenecja to jedno z najważniejszych centrów kultury w Europie. Biennale Sztuki i Biennale Architektury - organizowane naprzemiennie co dwa lata - zamieniają park Giardini i Arsenał w międzynarodową scenę współczesnej twórczości, przyciągając artystów i kuratorów z całego świata. Dziedzictwo miasta widać też w historycznych wnętrzach. Monumentalne dzieła Tintoretta czy Tycjana w weneckich kościołach oraz koncerty i spektakle w Teatro La Fenice przypominają, że sztuka jest tu częścią codzienności.

Zatrzymać się w sercu miasta

Rytm Wenecji można poczuć zamieszkując w jej historycznym centrum. Warto jednak poszukać obiektów, które mimo dobrej lokalizacji pozostają nieco na uboczu. Butikowy hotel Palazzo San Luca, mieszczący się w zabytkowym pałacu w pobliżu Canal Grande i Placu św. Marka, pozwala doświadczyć miasta z bliska. Bez pośpiechu i w kameralnej atmosferze. Z widokiem na codzienne życie laguny. Przepisem na udany dzień z perspektywy mieszkańca Wenecji dzieli się właściciel obiektu.

Urok Wenecji można dostrzec o każdej porze dnia, jednak ja jestem fanem jej porannego oblicza. W okolicach targu Rialto, zanim jeszcze zjawią się tłumy turystów, można poczuć naturalną energię miasta. Część znanych atrakcji jest obowiązkowa dla poznania historii, ale polecam schować mapę i dać się ponieść urokliwym uliczkom. Gwarantuję, że to zawsze skończy się odkryciem ciekawego miejsca. Podczas pobytu obowiązkowo należy przepłynąć się tramwajem wodnym, spróbować lokalnej kuchni np. musu z dorsza i odwiedzić jedną mniej znaną dzielnicę, w której można zobaczyć codzienność mieszkańców – mówi właściciel hotelu, Bahram Benissi.