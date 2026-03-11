Ten kolor włosów będzie hitem 2026 roku. Rozświetla twarz i odejmuje lat. Już dziś poproś o niego swojego fryzjera

Wiosna to idealny czas na metamorfozę fryzury i odświeżenie koloru włosów.

Ten subtelny odcień pasuje do jasnej i oliwkowej karnacji, dodając świeżości.

Odkryj, dlaczego ten elegancki kolor podbija serca i salony fryzjerskie!

Wiosna to czas zmian, a te często zaczynają się od... fryzury! Po szarych, zimowych miesiącach mamy ochotę na odświeżenie i dodanie sobie energii. Wtedy to salony fryzjerskie przeżywają prawdziwe oblężenie. Wiele z nas decyduje się na odważne cięcie, subtelne fale, a przede wszystkim - na zmianę koloru włosów. Wiosna to idealny moment, by poeksperymentować z nowymi odcieniami, rozjaśnić włosy po zimie lub nadać im bardziej intensywny, promienny blask. Wiosenne trendy w koloryzacji dają nam szerokie pole do popisu - od delikatnych refleksów po odważne, pastelowe barwy. Jednak już teraz można zaobserwować, że koloryzacja w jednym, konkretnym odcieniu będzie królować nie tylko tej wiosny, ale również w całym 2026 roku.

To będzie najmodniejszy kolor włosów 2026 roku

Choć moda na naturalne i chłodne odcienie nadal trwa, to wiosną 2026 roku fryzjerzy w salonach już są proszeni o zaaplikowanie farby w odcieniu mlecznego shake'a. Kolor określany jako "milkshake blond", łączy w sobie elegancję, naturalność i subtelny blask, dlatego już teraz zapowiada się jako jeden z najmodniejszych wyborów w salonach fryzjerskich. "Milkshake blond" to odcień inspirowany kremowym kolorem waniliowego koktajlu mlecznego. Charakteryzuje się miękkim, aksamitnym blondem o delikatnie kremowym wykończeniu. W jego tonacji można zauważyć połączenie jasnych, waniliowych barw z lekką chłodną poświatą, która sprawia, że kolor wygląda świeżo, naturalnie i bardzo elegancko. Dzięki temu włosy nie są ani przesadnie ciepłe, ani zbyt popielate - całość tworzy harmonijny, kremowy blond o subtelnym połysku.

Komu pasuje odcień "milkshake blond"?

Ten odcień szczególnie dobrze sprawdza się u osób o jasnej i oliwkowej karnacji, ponieważ rozświetla twarz i dodaje jej świeżości. "Milkshake blond" pasuje zarówno blondynkom, które chcą odświeżyć swój kolor, jak i osobom z naturalnie jasnobrązowymi włosami, które planują delikatne rozjaśnienie. Dzięki swojej neutralnej tonacji może dobrze wyglądać także u osób o chłodnych lub neutralnych podtonach skóry. Dużą zaletą tego koloru jest również jego naturalny efekt. "Milkshake blond" sprawia, że włosy wyglądają zdrowo, miękko i promiennie, a jednocześnie nie daje wrażenia sztucznej, mocno rozjaśnionej koloryzacji. Nic więc dziwnego, że fryzjerzy przewidują, iż w nadchodzącym sezonie wiele osób będzie decydować się właśnie na ten subtelny, kremowy blond, który łączy modny wygląd z ponadczasową elegancją. Nie zwlekaj i już dziś poproś o ten odcień swojego fryzjera!