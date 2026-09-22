Ten peeling z Rossmanna odmienił moją skórę. Jest idealny na zimę

Zimowa pielęgnacja rządzi się własnymi prawami. Wiatr, mróz i suche powietrze w mieszkaniach sprawiają, że skóra traci miękkość, staje się matowa i bardziej podatna na podrażnienia. Dlatego sięgamy po kosmetyki, które nie tylko działają, ale też dają poczucie komfortu i ukojenia. Właśnie w takim okresie szczególnie ważne jest regularne, ale delikatne złuszczanie naskórka tak, aby odsłonić świeżą, gładką skórę i przygotować ją na dalszą pielęgnację.

Dobry peeling potrafi zrobić różnicę, ponieważ przywraca cerze zdrowy blask, poprawia jej strukturę i sprawia, że kremy oraz olejki działają skuteczniej. Coraz więcej osób szuka więc produktów, które łączą skuteczność z przyjemnością stosowania, a jednocześnie nie są agresywne.

Właśnie wtedy na pierwszy plan wychodzą kosmetyki o bogatej formule, pięknym zapachu i naturalnym składzie. I dokładnie taki produkt znajdziemy na półkach Rossmanna. To peeling, który podbił serca klientek i stał się hitem zimowej pielęgnacji.

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Peeling w Rossmann

Mowa o AMO'YA Wyciszenie, czyli Odprężającym peelingu drobnoziarnistym, który stał się moim absolutnym ulubieńcem na zimę. To kosmetyk, który działa jednocześnie na skórę i zmysły. Jego formuła opiera się na pudrze ze skórki pomarańczy, dzięki czemu złuszcza martwy naskórek wyjątkowo delikatnie, zachowując pełną czułość dla skóry. Po użyciu jest ona miękka, gładka, lekko pachnąca i pełna naturalnego blasku.

W składzie znajdziemy ektoinę, która koi i wzmacnia barierę hydrolipidową, oraz ekstrakt z ashwagandhy, składnik znany z właściwości wygładzających i poprawiających elastyczność. To jednak nie wszystko. Zapach produktu to mała aromaterapia: ciepłe nuty drzewa cedrowego, aksamitny wetiwer i delikatne cytrusy tworzą kojący, otulający aromat, który pozwala na moment zatrzymać się i po prostu odetchnąć.

Ten peeling jest też w pełni wegański i testowany dermatologicznie, co doceni każda osoba dbająca o świadomą pielęgnację. Jeśli zimą Twoja skóra domaga się ukojenia, miękkości i odrobiny luksusu – ten produkt naprawdę potrafi odmienić codzienny rytuał.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe