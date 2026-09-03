Jak zdobyć darmowy kosmetyk w Sephorze? Ta promocja to hit

Kto z nas nie lubi obniżek, a perspektywa zgarnięcia produktów bez płacenia to już prawdziwa gratka. Akcje typu 2+1 cieszą się ostatnio ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Reguły są zazwyczaj bardzo proste: decydując się na zakup trzech artykułów z konkretnej linii lub kategorii, za jeden z nich nie zapłacimy ani grosza, a najczęściej rabatowany jest ten w najniższej cenie. Właśnie z taką ofertą wystartowała sieć perfumerii Sephora. Warto się pośpieszyć, ponieważ czas trwania okazji jest ograniczony.

Wyjątkowa promocja na asortyment Sephora Collection potrwa tylko do 7 września. Zniżka obejmuje szeroki wachlarz propozycji, od kosmetyków kolorowych po te do pielęgnacji twarzy i ciała. Aby sfinalizować zakupy z rabatem i otrzymać gratisowy produkt, wystarczy w koszyku podać specjalne hasło rabatowe: SEPHORA.

Najlepsze produkty Sephora Collection, które kupisz w promocji 2+1

Błyszczyk Outrageous Plump Effect Gloss od SEPHORA COLLECTION

Błyszczyk Outrageous Volume Effect z linii SEPHORA COLLECTION to produkt, który błyskawicznie pokrywa usta lśniącą taflą, dodając im widocznej objętości i zmysłowo je powiększając. Dostępne są różne warianty wykończenia: od subtelnych, półtransparentnych kolorów, po wersje z mieniącymi się drobinkami, które gwarantują bardziej spektakularny rezultat.

Dzięki zastosowaniu tego kosmetyku wargi wydają się pełniejsze i idealnie wygładzone, a kolor długo się utrzymuje. Dodatkowym atutem jest przyjemny, słodko-miętowy aromat, który przynosi uczucie chłodzenia i odświeżenia tuż po nałożeniu, co sprawia, że codzienna aplikacja to czysta przyjemność.

Kremowy balsam HYDRATE od SEPHORA COLLECTION z dodatkiem lipidów i ceramidów

Warto pamiętać, że ludzka skóra w przeważającej części składa się z wody, a zaburzenie bariery hydrolipidowej sprawia, że wilgoć szybko ucieka, co powoduje jej przesuszenie i uczucie ściągnięcia. Kojący krem-balsam, którego receptura opiera się na dobroczynnych ceramidach i lipidach, błyskawicznie nawadnia cerę, a przy tym silnie regeneruje jej naturalną powłokę ochronną. Takie działanie pozwala zatrzymać optymalny poziom nawilżenia nawet przez 48 godzin, dzięki czemu skóra jest mocniejsza i odporniejsza na negatywne czynniki zewnętrzne.

Płynny rozświetlacz Gleam & Go z efektem drugiej skóry (SEPHORA COLLECTION)

Ten innowacyjny rozświetlacz w płynie posiada wygodny aplikator z gąbeczką, co umożliwia precyzyjne nałożenie produktu w kilku strategicznych miejscach twarzy i natychmiastowe nadanie jej promienistego blasku. Intensywność rozświetlenia można dowolnie budować, aplikując kolejne porcje kosmetyku. Formuła Gleam & Go jest wielofunkcyjna i występuje w czterech wariantach kolorystycznych, a używać jej można nie tylko na kości policzkowe, ale również jako cień do powiek.

BEST SKIN EVER to podkład SEPHORA COLLECTION o naturalnym efekcie

Podkład BEST SKIN EVER to rozwiązanie dla osób poszukujących produktu, który pozwala na budowanie stopnia krycia od średniego aż po pełne zaciemnienie niedoskonałości, bez tworzenia na twarzy skorupy. Doskonale radzi sobie z kamuflażem wyprysków i czerwonych plam, a jego lekka, niemal niewyczuwalna tekstura i satynowe wykończenie sprawiają, że cera wygląda świeżo i nieskazitelnie przez cały dzień.