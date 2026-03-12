Ta roślina to doskonałe źródło błonnika i magnezu. W Polsce prawie nieznana

To pseudozboże o tysiącletniej historii, cenione było już przez Azteków i Inków.

Poznaj jego niezwykłe właściwości: bogactwo białka, błonnika, minerałów i brak glutenu.

Dowiedz się, jak łatwo włączyć amarantus do diety i ciesz się jego prozdrowotnymi korzyściami.

Mowa o amarantusie, nazywany również szarłatem. Amarantus to roślina o bogatej historii i niezwykłych właściwościach prozdrowotnych. Choć często mylnie uważany za zboże, jest pseudozbożem, co oznacza, że jego ziarna są wykorzystywane podobnie jak zboża, ale botanicznie należy do innej rodziny. Amarantus pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej, gdzie był uprawiany już przez Azteków i Inków ponad 8 tysięcy lat temu i stanowił podstawę ich diety.

Właściwości prozdrowotne amarantusa. Dlaczego warto go jeść?

Amarantus w polskiej kuchni wciąż jest mało rozpowszechniony. Przez lata w ogóle nie można było go znaleźć na sklepowych półkach. Ostatnio jednak wraca do łask i można go kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Wielu jednak nie sięga po niego, gdyż nie wie, iż to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Amarantus zawiera wysokiej jakości białko, bogate w aminokwasy egzogenne, których organizm sam nie potrafi wytworzyć. To doskonałe źródło białka dla wegetarian i wegan. Jest także doskonałym źródłem błonnika, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i obniża poziom cholesterolu. Amarantus jest bogaty w żelazo, magnez, wapń, potas i cynk. Żelazo jest niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, magnez wspiera pracę układu nerwowego, a wapń wzmacnia kości. Roślina ta zawiera również antyoksydanty, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, opóźniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Amarantus jest naturalnie bezglutenowy, co czyni go doskonałym wyborem dla osób z celiakią lub nietolerancją glutenu. Jest jednym z nielicznych źródeł skwalenu, substancji o silnych właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych.

Jak włączyć amarantus do diety?

Amarantus jest wszechstronnym składnikiem, który można wykorzystać w wielu potrawach. Ziarna amarantusa można gotować podobnie jak kaszę lub ryż. Stanowią doskonały dodatek do zup, gulaszy, sałatek i dań głównych. Amarantus występuje także w formie sproszkowanej mąki, którą można wykorzystywać do wypieków chleba, ciast czy naleśników. Dodaje im orzechowego smaku i wartości odżywczych. Niewielu wie, iż ziarna amarantusa można prażyć na suchej patelni, uzyskując chrupiący i zdrowy popcorn! Natomiast płatki z amarantusa będą znakomitym dodatkiem do musli, jogurtu lub owsianki.

Amarantus to wartościowy i wszechstronny składnik, który warto włączyć do diety. Jego bogactwo składników odżywczych, brak glutenu i łatwość przygotowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób dbających o zdrowie i poszukujących alternatywnych źródeł białka, błonnika i minerałów. Wypróbuj amarantus w różnych potrawach i przekonaj się sam o jego wyjątkowych właściwościach.