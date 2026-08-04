Zaćmienie stulecia. Już za kilka dni jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie

W nadchodzącym czasie niebo zaoferuje miłośnikom astronomii rzadkie i spektakularne zjawisko kosmiczne, które będzie widoczne w różnych formach z wielu regionów świata.

To niezwykłe wydarzenie polega na specyficznym ułożeniu ciał niebieskich, które prowadzi do częściowego lub całkowitego zasłonięcia tarczy jednego z nich, tworząc na Ziemi widowiskowe efekty świetlne.

Chociaż pełna forma zjawiska jest dostępna tylko dla wybranych obszarów geograficznych, w innych miejscach można obserwować jego częściową manifestację, której intensywność zależy od lokalizacji.

Niezależnie od stopnia widoczności, obserwacja tego fenomenu wymaga bezwzględnego przestrzegania specjalnych środków bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia wzroku, co pozwala na bezpieczne podziwianie unikalnego spektaklu.

Zaćmienie Słońca powstaje wtedy, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Ziemią a Słońcem i częściowo lub całkowicie zasłoni tarczę naszej gwiazdy. W przypadku całkowitego zaćmienia osoby znajdujące się w wąskim pasie cienia Księżyca mogą przez krótką chwilę zobaczyć niezwykły widok. Niebo wyraźnie ciemnieje, a wokół zasłoniętego Słońca pojawia się korona słoneczna. To właśnie ta faza sprawia, że całkowite zaćmienia są tak spektakularne.

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Zaćmienie Słońca w Polsce

Choć określenie „zaćmienie stulecia” brzmi efektownie, warto doprecyzować, co wydarzy się w Polsce. 12 sierpnia nie zobaczymy tutaj całkowitego zaćmienia Słońca. Zjawisko będzie częściowe, czyli Księżyc zasłoni jedynie fragment tarczy Słońca. Mimo to w niektórych regionach Polski będzie to bardzo wyraźne widowisko. Im dalej na północ, tym większa część Słońca zostanie zakryta.

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Gdzie obserwować zaćmienie?

Najlepsze warunki będą mieli mieszkańcy północnej Polski, ale również w innych częściach kraju zaćmienie będzie dobrze widoczne. W Warszawie rozpocznie się około 19:14, maksimum nastąpi około 20:02, a zjawisko zakończy się około 20:06. W Krakowie zaćmienie rozpocznie się około 19:18, maksimum przypadnie na 19:56, a wtedy Księżyc zasłoni około 64 proc. tarczy Słońca. Jeszcze większe zakrycie będzie widoczne m.in. w Łodzi i Gdańsku.

Jeśli planujesz obserwację, trzeba pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: podczas częściowego zaćmienia absolutnie nie wolno patrzeć bezpośrednio na Słońce gołym okiem. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne również nie zapewniają odpowiedniej ochrony. Potrzebne są specjalne okulary do obserwacji zaćmień lub certyfikowane filtry słoneczne. NASA ostrzega również, by nie patrzeć na Słońce przez lornetkę, teleskop czy aparat fotograficzny bez odpowiedniego filtra zamontowanego z przodu urządzenia.

12 sierpnia warto więc spojrzeć w niebo, ale zrobić to bezpiecznie. Całkowite zaćmienie będzie widoczne tylko w wybranych miejscach Europy, natomiast w Polsce czeka nas efektowne zaćmienie częściowe. Jeśli dopisze pogoda, wieczorne niebo może tego dnia dostarczyć naprawdę wyjątkowych widoków.

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