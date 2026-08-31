Ten kolor wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie. Pasuje nie tylko do odważnych stylizacji

Jeden z kolorów, który przez pewien czas kojarzył się głównie z odważniejszymi stylizacjami, ponownie pojawia się w modzie i tym razem można wykorzystać go na znacznie więcej sposobów.

Nie trzeba od razu decydować się na mocny, jednokolorowy look, ponieważ nawet niewielki element garderoby może wystarczyć, aby stylizacja zyskała bardziej wyrazisty i aktualny charakter.

Powracający odcień dobrze odnajduje się zarówno w codziennych, jak i eleganckich zestawach, dzięki czemu można łatwo dopasować go do własnej garderoby i indywidualnego stylu.

Jeśli nie przepadasz za intensywnymi barwami, warto potraktować ten trend jako inspirację i zacząć od niewielkich akcentów, które pozwolą odświeżyć stylizacje bez konieczności wymiany całej garderoby.

Nie trzeba od razu zakładać całej stylizacji w intensywnym odcieniu. Współczesne trendy pozwalają potraktować mocniejszy kolor jako pojedynczy akcent, który ożywi nawet bardzo prosty zestaw.

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Bordowy znów pojawia się w garderobach

Jednym z kolorów, który mocno zaznacza swoją obecność, jest bordowy. Głęboka czerwień kojarzy się z jesienią, ale może wyglądać bardzo elegancko również poza sezonem.

Bordowa torebka, sweter czy buty mogą być świetnym sposobem na wprowadzenie tego trendu bez całkowitej zmiany garderoby. Odcień dobrze komponuje się między innymi z beżem, kremową bielą, szarością, granatem i czernią.

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Ten kolor wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie

Moda na kolory również zatacza koło. Odcienie, które przez pewien czas pojawiały się głównie na wybiegach albo w bardzo odważnych stylizacjach, po kilku sezonach wracają w znacznie bardziej przystępnej formie. Tym razem projektanci i marki stawiają na kolor, który można nosić na wiele sposobów.

Nie musisz być fanką mocnych kolorów

Jeżeli intensywne barwy nie są twoją mocną stroną, zacznij od drobnych dodatków. Bordowy pasek, apaszka albo lakierowany kuferek mogą nadać stylizacji modnego charakteru, ale nie będą dominować całego stroju.

Ciekawie wygląda również połączenie różnych odcieni czerwieni. Można zestawić ciemny bordowy z delikatnym różem albo bardziej klasyczną czerwienią.

Najważniejsze jest to, aby trend dopasować do własnego stylu. Moda ma być inspiracją, a nie nakazem kupowania rzeczy, których później nie będziemy nosić.