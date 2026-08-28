Masz w szafie ten fason spodni? W tym sezonie powraca w wielkim stylu

- Moda ponownie sięga po fason, który jeszcze niedawno mógł wydawać się zapomniany, a tej jesieni ma szansę pojawiać się zarówno w codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach.
- Powracający trend może przypaść do gustu szczególnie osobom, które cenią sobie wygodę, swobodę i ubrania pozwalające stworzyć luźniejszą, ale wciąż stylową sylwetkę.
- Co ciekawe, aby wykorzystać ten trend, wcale nie trzeba od razu wybierać się na zakupy, ponieważ odpowiedni element garderoby może już od dawna czekać w szafie na swój wielki powrót.
- Odpowiednie połączenie z pozostałymi częściami garderoby i dodatkami może sprawić, że dobrze znany fason zyska zupełnie nowy charakter i zacznie wyglądać znacznie bardziej współcześnie.
Mowa o spodniach z szerokimi nogawkami. W ostatnich sezonach coraz wyraźniej odchodzimy od bardzo dopasowanych fasonów na rzecz modeli, które zapewniają większą swobodę i tworzą luźniejszą sylwetkę. Szeroka nogawka może wyglądać zarówno bardzo casualowo, jak i elegancko. Wszystko zależy od materiału i dodatków.
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Komfort znów jest na pierwszym miejscu
Dużą zaletą szerokich spodni jest oczywiście wygoda. Nie opinają mocno nóg i dobrze sprawdzają się podczas codziennego noszenia. W zależności od wysokości stanu mogą również ciekawie zmieniać proporcje sylwetki.
Jesienią można połączyć je z krótszym swetrem, dopasowanym golfem albo prostą koszulą. Jeśli zależy ci na bardziej eleganckim efekcie, dobrze sprawdzi się marynarka i buty na niewielkim obcasie. Przy casualowej stylizacji wystarczą sneakersy i kurtka o prostym kroju.
Nie musisz kupować nowych
Najlepsze w tym trendzie jest to, że być może już masz takie spodnie w swojej szafie. Zanim wybierzesz się na zakupy, zajrzyj na dno garderoby. Fason, który kilka sezonów temu przestał ci się podobać, może teraz wyglądać zupełnie inaczej w połączeniu z aktualnymi dodatkami.
Moda nie wymaga przecież ciągłego kupowania nowych rzeczy. Czasem wystarczy inaczej wystylizować ubrania, które już posiadamy.