Masz w szafie ten fason spodni? W tym sezonie powraca w wielkim stylu

Moda ponownie sięga po fason, który jeszcze niedawno mógł wydawać się zapomniany, a tej jesieni ma szansę pojawiać się zarówno w codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach.

Powracający trend może przypaść do gustu szczególnie osobom, które cenią sobie wygodę, swobodę i ubrania pozwalające stworzyć luźniejszą, ale wciąż stylową sylwetkę.

Co ciekawe, aby wykorzystać ten trend, wcale nie trzeba od razu wybierać się na zakupy, ponieważ odpowiedni element garderoby może już od dawna czekać w szafie na swój wielki powrót.

Odpowiednie połączenie z pozostałymi częściami garderoby i dodatkami może sprawić, że dobrze znany fason zyska zupełnie nowy charakter i zacznie wyglądać znacznie bardziej współcześnie.

Mowa o spodniach z szerokimi nogawkami. W ostatnich sezonach coraz wyraźniej odchodzimy od bardzo dopasowanych fasonów na rzecz modeli, które zapewniają większą swobodę i tworzą luźniejszą sylwetkę. Szeroka nogawka może wyglądać zarówno bardzo casualowo, jak i elegancko. Wszystko zależy od materiału i dodatków.

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Komfort znów jest na pierwszym miejscu

Dużą zaletą szerokich spodni jest oczywiście wygoda. Nie opinają mocno nóg i dobrze sprawdzają się podczas codziennego noszenia. W zależności od wysokości stanu mogą również ciekawie zmieniać proporcje sylwetki.

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Jesienią można połączyć je z krótszym swetrem, dopasowanym golfem albo prostą koszulą. Jeśli zależy ci na bardziej eleganckim efekcie, dobrze sprawdzi się marynarka i buty na niewielkim obcasie. Przy casualowej stylizacji wystarczą sneakersy i kurtka o prostym kroju.

Nie musisz kupować nowych

Najlepsze w tym trendzie jest to, że być może już masz takie spodnie w swojej szafie. Zanim wybierzesz się na zakupy, zajrzyj na dno garderoby. Fason, który kilka sezonów temu przestał ci się podobać, może teraz wyglądać zupełnie inaczej w połączeniu z aktualnymi dodatkami.

Moda nie wymaga przecież ciągłego kupowania nowych rzeczy. Czasem wystarczy inaczej wystylizować ubrania, które już posiadamy.