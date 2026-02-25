Tani sposób na zaparowane szyby. Ten gadżet z Action to hit za grosze

Zaparowane szyby i woda w kabinie to powszechna udręka kierowców, która bezpośrednio obniża bezpieczeństwo podróży.

Gromadząca się wilgoć może skutkować drogimi naprawami elektroniki oraz pojawieniem się pleśni na tapicerce.

Istnieją sprawdzone metody walki z tym zjawiskiem – od domowych patentów po niedrogie pochłaniacze z dyskontu.

Pochłaniacz wilgoci z Action. Prosty sposób na suche wnętrze

Intensywne opady deszczu oraz odwilż drastycznie zmieniają warunki panujące wewnątrz samochodu. Różnica temperatur między rozgrzanym silnikiem a chłodnym otoczeniem powoduje skraplanie się pary wodnej na szybach. Nadmiar wody w kabinie nie jest obojętny dla zdrowia pasażerów, a dla samego pojazdu bywa wręcz destrukcyjny. Długotrwała wilgoć sprzyja powstawaniu pleśni na dywanikach i fotelach, a także grozi zwarciami w delikatnych układach elektronicznych. Największym zagrożeniem pozostaje jednak ograniczona widoczność. W takiej sytuacji pierwszą reakcją kierowcy powinno być skierowanie nawiewu bezpośrednio na szyby, co pozwala doraźnie poprawić pole widzenia.

Problemu zawilgoconego wnętrza nie wolno bagatelizować. Kierowcy często sięgają po domowe metody, takie jak woreczki wypełnione sodą oczyszczoną lub żwirkiem dla kotów, które wiesza się w kabinie. Alternatywą są gotowe rozwiązania, które wystarczy umieścić na desce rozdzielczej. W ofercie sklepów Action dostępny jest specjalny pochłaniacz wilgoci w cenie zaledwie 8,99 zł.

„Pochłaniacz wilgoci do auta Lipro usunie skropliny i parę z szyb w samochodzie, przyczepie kempingowej lub łódce. Urządzenie pochłania nadmierną wilgoć z powietrza i zatrzymuje ją bez przecieków. Skropliny powodujące zaparowane szyby i nieprzyjemny zapach nie mają żadnych szans”.

Jak prawidłowo ustawić nawiew przy parujących szybach?

Skuteczne odparowanie szyb wymaga czegoś więcej niż tylko skierowania na nie strumienia powietrza. Kluczowa jest jakość i źródło tego nadmuchu. Powszechnym błędem jest ustawianie wentylacji na maksymalne obroty przy jednoczesnym włączeniu obiegu zamkniętego (recyrkulacji). Takie działanie jedynie mieli wilgotne powietrze wewnątrz kabiny, zamiast je usuwać, co paradoksalnie może pogłębić problem. Aby skutecznie osuszyć wnętrze, należy zadbać o pobór świeżego powietrza z zewnątrz. Nawet w chłodniejsze dni warto uruchomić układ klimatyzacji, ponieważ system ten doskonale radzi sobie z wyciąganiem wilgoci z powietrza.

i Autor: Action/ Materiały prasowe