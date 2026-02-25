Wymieszaj i natrzyj tym spleśniałe fugi. Usuwa wykwity i grzyby bez szorowania. Sposób na pleśń na fugach

Wilgoć oraz porowata struktura fug tworzą idealne warunki do rozwoju szkodliwej pleśni.

Połączenie octu i olejku z drzewa herbacianego to sprawdzona broń w walce z grzybem i jego nawrotami.

Sprawdź, jak przygotować domową miksturę i w jakich sytuacjach konieczne będzie użycie silniejszej chemii.

Dlaczego fugi w łazience pleśnieją?

Przestrzenie między płytkami wypełniane są specjalną masą, która niestety wykazuje właściwości chłonne. Fugi, podobnie jak niewykończone ściany, posiadają porowatą strukturę, w której łatwo gromadzi się woda. To właśnie te szczeliny stają się doskonałym inkubatorem dla szkodliwych drobnoustrojów. Łazienka, ze względu na specyficzny mikroklimat, jest pomieszczeniem najbardziej narażonym na ataki grzybów w całym domu. Wysoka temperatura w połączeniu z parą wodną tworzą idealne środowisko do błyskawicznego rozwoju czarnych wykwitów. Kluczowym elementem profilaktyki jest regularne wietrzenie pomieszczenia oraz dbanie o sprawną cyrkulację powietrza po każdej kąpieli.

Pojawienie się czarnych kropek nie musi od razu oznaczać konieczności wzywania fachowców, o ile zareagujemy odpowiednio wcześnie. W przypadku mniejszych zmian doskonale sprawdzają się metody domowe, które działają dwutorowo: usuwają zabrudzenia i dezynfekują powierzchnię. Eksperci wskazują na niezawodny duet, jakim jest ocet spirytusowy oraz olejek z drzewa herbacianego. Aby przygotować skuteczny preparat, należy zmieszać w misce szklankę wody, szklankę białego octu oraz 20 kropel olejku eterycznego. Tak powstały płyn wcieramy w spoiny za pomocą miękkiej, zużytej szczoteczki do zębów. Mieszankę należy pozostawić na fugach przez około 20 minut, a następnie spłukać wodą. Ocet znany jest ze swoich właściwości odkażających i odświeżających, natomiast olejek herbaciany tworzy barierę antybakteryjną chroniącą przed powrotem grzyba. Dla uzyskania trwałego efektu zabieg warto powtarzać przez trzy kolejne dni. Jeśli ta metoda zawiedzie, pozostaje wizyta w sklepie budowlanym po żrące środki chemiczne, które jednak wymagają zachowania szczególnej ostrożności.