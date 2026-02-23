Tak wygląda najstarsze wideo na YouTube. Ma już ponad 20 lat!

Pierwsze kroki YouTube nie zwiastowały jeszcze przyszłej potęgi. Początkowo serwis miał służyć jako... platforma randkowa, gdzie użytkownicy mogliby publikować swoje wizytówki wideo. Pomysł ten jednak nie zyskał popularności. Przełom nastąpił, gdy założyciele, Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim, zdecydowali się na zmianę profilu platformy, umożliwiając użytkownikom udostępnianie dowolnych filmów. To otworzyło drogę do globalnego sukcesu. Po ponad dwóch dekadach wciąż możemy zobaczyć pierwsze, historyczne wideo.

YouTube powstał w 2005 roku. Dziś używają go miliony

Kluczowym momentem w historii YouTube było zrozumienie, że ludzie chcą dzielić się swoimi własnymi nagraniami i oglądać filmy tworzone przez innych na masową skalę. Serwis trafił do sieci w walentynki 2005 roku, ale prace umożliwiające dodawanie użytkownikom filmów trwały jeszcze kilka tygodni. Już rok później raczkujący YouTube zdobył wielkie uznanie. Magazyn "Time" przyznał wówczas swój prestiżowy tytuł "Człowieka Roku" całej społeczności internetowej, wyróżniając szczególnie platformy Wikipedia, Myspace i właśnie YouTube. Również w 2006 roku platformę przejęło Google, a jej rozwój trwa do dziś na ogromną skalę.

Tak wyglądał pierwszy film. "Me at the zoo" to kultowe nagranie

Pierwszym filmem, jaki kiedykolwiek pojawił się na YouTube, jest 18-sekundowe nagranie zatytułowane "Me at the zoo", czyli "Ja w zoo". Zostało ono opublikowane wieczorem 23 kwietnia 2005 roku (już 24 kwietnia wg czasu polskiego) przez Jaweda Karima, jednego z założycieli serwisu.

Film przedstawia Karima w ogrodzie zoologicznym w San Diego, stojącego przed wybiegiem słoni. Mówi on krótko o tym, jak interesujące są długie trąby tych zwierząt. Prosta treść i niska jakość nagrania kontrastują z dzisiejszymi standardami YouTube i innych popularnych mediów online, ale to właśnie ten film zapoczątkował nową erę wideo w Internecie. Wciąż jest dostępny do obejrzenia. Aktualnie ma 383,2 mln odsłon.