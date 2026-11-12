Tak wyczyścisz fugi bez szorowania całej podłogi. Zacznij od sprawdzenia, z jakim zabrudzeniem masz do czynienia

Fugi łatwo gromadzą kurz, tłuszcz, resztki detergentów i osady mineralne, dlatego z czasem mogą ciemnieć lub pokrywać się jasnym nalotem.

Przed rozpoczęciem czyszczenia warto rozpoznać rodzaj zabrudzenia, ponieważ tłuste plamy w kuchni wymagają innego preparatu niż osady z twardej wody w łazience.

W przypadku tłustych fug można zacząć od ciepłej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub łagodnego detergentu i delikatnie oczyścić tylko zabrudzone miejsca.

Do usuwania kamienia najlepiej wybierać środki przeznaczone do konkretnego rodzaju powierzchni, ponieważ niektóre preparaty kwasowe mogą uszkodzić fugi lub płytki, zwłaszcza wykonane z kamienia naturalnego.

Dlaczego fugi tak szybko się brudzą?

Fugi są bardziej podatne na zabrudzenia niż gładka powierzchnia płytek. W zależności od rodzaju materiału mogą mieć porowatą strukturę, w której łatwo osadzają się drobinki kurzu, resztki kosmetyków i pozostałości detergentów. W kuchni problemem często jest tłuszcz, który unosi się podczas gotowania i osiada na podłodze. W łazience z kolei pojawiają się osady z mydła, kosmetyków i twardej wody.

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Zanim rozpoczniemy czyszczenie, warto przyjrzeć się kolorowi i rozmieszczeniu zabrudzeń. Jeśli fugi są lekko szare na całej powierzchni, przyczyną może być nagromadzony brud. Białawy nalot w łazience może wskazywać na osady mineralne lub pozostałości środków myjących. Ciemne plamy w wilgotnych miejscach wymagają natomiast szczególnej uwagi, ponieważ mogą być związane z rozwojem pleśni.

Tłuste fugi w kuchni. Zacznij od łagodnego detergentu

W kuchni najczęściej problemem są zabrudzenia tłuszczowe. W takiej sytuacji warto zacząć od ciepłej wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub łagodnego detergentu przeznaczonego do danej powierzchni. Preparat należy nanieść zgodnie z instrukcją, pozostawić na czas wskazany przez producenta, a następnie usunąć wilgotną ściereczką.

Nie trzeba od razu szorować całej podłogi. W przypadku niewielkich zabrudzeń wystarczy skupić się na konkretnych fragmentach, używając miękkiej szczoteczki lub gąbki. Po zakończeniu czyszczenia warto przemyć powierzchnię czystą wodą i dokładnie ją osuszyć. Dzięki temu na fugach nie pozostaną resztki detergentu.

Biały nalot w łazience. To mogą być osady mineralne

Jeśli fugi w pobliżu prysznica lub wanny pokrywają się białawym nalotem, przyczyną mogą być minerały zawarte w twardej wodzie. W takiej sytuacji warto wybrać preparat przeznaczony do usuwania kamienia i osadów z łazienki. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nadaje się do konkretnego rodzaju fug i płytek, a następnie wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

Nie należy stosować przypadkowych kwasowych preparatów na każdej powierzchni. Niektóre materiały, w tym kamień naturalny, mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem takich środków. Jeśli nie mamy pewności, z czego wykonana jest podłoga, bezpieczniej wybrać łagodniejszy produkt o przeznaczeniu dopasowanym do powierzchni.