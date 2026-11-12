Black Weeks w Pepco. Drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej! Oferta idealna przed świętami

W ramach Black Weeks Pepco oferuje 50 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt spośród wybranych swetrów i koszulek.

Promocja może być okazją do uzupełnienia zimowej garderoby lub wcześniejszego skompletowania praktycznych prezentów świątecznych.

Rabat obejmuje wyłącznie wskazane artykuły, dlatego przed zakupami warto sprawdzić, które produkty kwalifikują się do akcji.

Oferta obowiązuje od 8 do 15 listopada 2026 roku, a dostępność konkretnych modeli i rozmiarów może być ograniczona.

Black Weeks w Pepco. Jak działa promocja?

W ramach listopadowej akcji promocyjnej Pepco przygotowało ofertę na wybrane swetry i koszulki. Klienci mogą skorzystać z rabatu wynoszącego 50 proc. na drugi, tańszy produkt. Oznacza to, że przy zakupie dwóch rzeczy objętych promocją cena tańszej zostanie obniżona o połowę.

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To rozwiązanie może być szczególnie przydatne, jeśli planujemy kupić kilka elementów garderoby dla siebie lub bliskich. Można w ten sposób skompletować zestaw na zimę albo wybrać dwa ubrania w różnych rozmiarach, o ile spełniają warunki akcji. Trzeba jednak pamiętać, że rabat nie oznacza obniżki o 50 proc. na każdy produkt z całego sklepu. Dotyczy wyłącznie wskazanych artykułów.

Co warto kupić przed świętami?

Listopadowe promocje mogą być dobrą okazją do wcześniejszego przygotowania prezentów. Swetry i koszulki to produkty, które łatwo dopasować do potrzeb różnych osób, a w przypadku zakupów dla rodziny można wykorzystać rabat na dwa artykuły. Warto zwrócić uwagę na klasyczne fasony i uniwersalne kolory, które nie wyjdą z mody po jednym sezonie.

Przed zakupami dobrze jest również sprawdzić jakość materiału, dostępne rozmiary i sposób pielęgnacji ubrań. Sama obniżka nie powinna być jedynym argumentem za zakupem. Najwięcej można zyskać wtedy, gdy wybieramy rzeczy, które rzeczywiście będą noszone.

Do kiedy potrwa Black Weeks w Pepco?

Według opublikowanych informacji promocja na wybrane swetry i koszulki obowiązuje od 8 do 15 listopada 2026 roku. Warto więc nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę. Szczegółowe zasady oraz dostępność konkretnych produktów najlepiej sprawdzić bezpośrednio w sklepie Pepco. Liczba dostępnych modeli i rozmiarów może być ograniczona.