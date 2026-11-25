Dawniej andrzejki miały znacznie bardziej wróżebny charakter niż obecnie i były szczególnie ważnym wieczorem dla niezamężnych dziewcząt, które próbowały poznać imię, wygląd lub zawód przyszłego męża.

Jedną z najbardziej znanych tradycji było lanie roztopionego wosku przez otwór starego klucza, a powstałe kształty lub ich cienie interpretowano jako zapowiedź przyszłych wydarzeń.

Popularnością cieszyły się również wróżby z butami ustawianymi w kierunku drzwi, skórką jabłka rzucaną za siebie oraz kartkami z imionami, które miały zdradzać, kto pierwszy wyjdzie za mąż i jak będzie nazywał się przyszły wybranek.

W niektórych regionach dziewczęta wkładały gałązki wiśni do wody, licząc na to, że zakwitną przed Bożym Narodzeniem, co miało zapowiadać szybkie zamążpójście, jednak wiele dawnych zwyczajów z czasem odeszło w zapomnienie, a andrzejki stały się przede wszystkim okazją do wspólnej zabawy.

Wróżby miały pomóc poznać przyszłego męża

Dawne andrzejki były przede wszystkim świętem panien na wydaniu. Wierzono, że noc poprzedzająca dzień świętego Andrzeja ma szczególną moc, dlatego właśnie wtedy można było zajrzeć w przyszłość. Dziewczęta spotykały się w domach, często w niewielkich grupach, i wspólnie przeprowadzały wróżby. Niektóre z nich miały charakter bardzo osobisty. Młode kobiety chciały poznać imię przyszłego wybranka, jego wygląd, zawód, a nawet dowiedzieć się, z której strony przybędzie. Wróżby traktowano znacznie poważniej niż współcześnie, a ich wyniki potrafiły wywoływać sporo emocji.

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Lanie wosku nie zawsze wyglądało tak jak dzisiaj

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów było przelewanie roztopionego wosku przez otwór starego klucza do naczynia z zimną wodą. Po zastygnięciu powstawały nieregularne kształty, które następnie interpretowano. Czasami oglądano samą figurkę, innym razem wykorzystywano jej cień rzucany na ścianę. Dawniej do wróżenia używano nie tylko wosku. W niektórych regionach wykorzystywano także cynę lub ołów. Z powstałych kształtów próbowano odczytać przyszłość, na przykład zawód przyszłego męża. Sylwetka przypominająca książkę mogła oznaczać nauczyciela lub urzędnika, a kształt kojarzący się z drzewem, osobę związaną z pracą w lesie.

Buty wskazywały, która dziewczyna pierwsza wyjdzie za mąż

Kolejną popularną wróżbą było ustawianie butów w kierunku drzwi. Dziewczęta zdejmowały obuwie, a następnie układały je jeden za drugim, przesuwając w stronę progu. Ta, której but jako pierwszy przekroczył drzwi, miała według tradycji najszybciej wyjść za mąż.

W niektórych regionach zwracano uwagę na to, z której nogi pochodził but. Zwyczaj ten miał szczególne znaczenie na terenach Rusi Karpackiej i ziemi kaliskiej. Dzisiaj podobną zabawę można spotkać podczas andrzejkowych imprez, choć najczęściej traktuje się ją jako niewinną rozrywkę.

Skórka jabłka miała zdradzić imię przyszłego wybranka

Dużą popularnością cieszyła się również wróżba z jabłkiem. Dziewczęta obierały owoc w taki sposób, aby uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną skórkę. Następnie rzucały ją za siebie i obserwowały, jaki kształt utworzyła na podłodze. Ułożona litera miała wskazywać pierwszą literę imienia przyszłego męża. Innym sposobem było wypisywanie imion na kartkach. Uczestniczki przebijały papier igłą lub szpilką, a imię, na które trafiły, miało należeć do ich przyszłego partnera. Takie wróżby nie wymagały skomplikowanych przygotowań, dlatego łatwo było przeprowadzać je podczas wspólnych spotkań.

Niektóre zwyczaje odeszły w zapomnienie

W dawnych tradycjach andrzejkowych ważne miejsce zajmowały również sny. Dziewczęta wykonywały różne rytuały przed snem, licząc na to, że przyśni im się przyszły mąż. W niektórych regionach ścinano gałązki wiśni i wstawiano je do wody. Jeśli zakwitły przed Bożym Narodzeniem, miało to zapowiadać szybkie zamążpójście. Wróżby bywały też związane z obserwowaniem zwierząt, rzucaniem monetą czy wychodzeniem nocą przed dom. Współcześnie większość tych zwyczajów nie jest już praktykowana, a andrzejki stały się przede wszystkim okazją do spotkań i zabawy. Lanie wosku, ustawianie butów czy losowanie imion wciąż jednak przypominają o dawnych ludowych wierzeniach.