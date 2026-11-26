Najlepiej kupić ciętą choinkę mniej więcej tydzień przed Wigilią, jeśli ma zachować świeżość aż do Trzech Króli.

Jodła kaukaska jest jedną z najtrwalszych choinek, świerk pospolity szybciej gubi igły, a świerk srebrny wyróżnia się większą odpornością.

Drzewko należy ustawić z dala od kaloryferów, kominków i bezpośredniego słońca, aby nie przesuszało się zbyt szybko.

Ciętą choinkę warto umieścić w stojaku z wodą, regularnie ją uzupełniając i dbając o to, by pień nie pozostawał suchy.

Przy zakupie należy sprawdzić stan igieł i gałązek. Zielone, elastyczne części oraz brak masowego opadania igieł świadczą o dobrej kondycji drzewka.

Kiedy kupić choinkę, żeby długo zachowała świeżość?

Jeśli zależy nam na tym, aby naturalne drzewko prezentowało się dobrze aż do Trzech Króli, czyli 6 stycznia, najlepiej nie kupować go z dużym wyprzedzeniem. Dobrym terminem będzie druga połowa grudnia, a w przypadku ciętej choinki – mniej więcej tydzień przed Wigilią. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednej daty gwarantującej świeżość. Dużo zależy od tego, kiedy drzewko zostało ścięte, jak było przechowywane i czy nie przesuszyło się już na placu sprzedaży. Ważny jest również wybór gatunku. Jodła kaukaska uchodzi za jedną z trwalszych choinek – jej igły dobrze trzymają się gałązek i nie opadają tak łatwo jak w przypadku wielu świerków. Świerk pospolity ma piękny zapach i tradycyjny wygląd, ale w ogrzewanym pomieszczeniu może szybciej tracić igły. Świerk kłujący, nazywany też srebrnym, jest bardziej odporny, choć jego ostre igły nie każdemu przypadną do gustu.

Tak mieszka Filip z Bianką. Ładnie?

Nie stawiaj choinki od razu przy kaloryferze

Nawet najtrwalszy gatunek nie zachowa świeżości, jeśli od pierwszego dnia będzie narażony na wysoką temperaturę. Choinkę najlepiej ustawić z dala od grzejników, kominków i innych źródeł ciepła. Warto też unikać miejsca, w którym przez większość dnia mocno świeci słońce. Im chłodniejsze i bardziej stabilne warunki, tym większa szansa, że drzewko dłużej będzie wyglądało dobrze. W przypadku ciętej choinki ogromne znaczenie ma dostęp do wody. Przed umieszczeniem jej w stojaku można odświeżyć końcówkę pnia, odcinając niewielki fragment. Następnie należy regularnie uzupełniać wodę w pojemniku i pilnować, by podstawa pnia nie pozostawała sucha. Świeżo ścięte drzewko może pobierać jej naprawdę sporo, zwłaszcza w pierwszych dniach po ustawieniu w domu.

Choinka w doniczce wymaga innego traktowania

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku drzewek sprzedawanych w donicach. Jeśli mają przetrwać święta i później trafić do ogrodu, nie powinny stać w ciepłym salonie zbyt długo. Najlepiej wnieść je do domu możliwie późno, a po świętach stopniowo przyzwyczajać do niższych temperatur. Trzeba również regularnie sprawdzać wilgotność podłoża, ale nie doprowadzać do zalegania wody.

Warto też dokładnie obejrzeć drzewko przed zakupem. Zielone, elastyczne gałązki, świeży wygląd igieł i brak dużej ilości opadających części to dobre sygnały. Można delikatnie poruszyć gałązką. Jeśli igły masowo spadają, lepiej poszukać innego egzemplarza. Odpowiedni termin zakupu pomaga, ale to właśnie kondycja choinki w dniu zakupu i późniejsza pielęgnacja w dużej mierze zdecydują o tym, czy dotrwa w dobrej formie do 6 stycznia.