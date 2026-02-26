Ta szkolna łamigłówka spędza wielu sen z powiek. Wiesz, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=?

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia wyręcza nas w wielu zadaniach, łatwo zapomnieć o regularnym ćwiczeniu naszego umysłu. A przecież, tak jak ciało potrzebuje aktywności fizycznej, tak mózg wymaga regularnej stymulacji, aby utrzymać sprawność i elastyczność. Jednym z najprzyjemniejszych i najbardziej efektywnych sposobów na to są matematyczne zagadki i łamigłówki. Mamy dla was dziś kolejne matematyczne wyzwanie. Czy wiecie, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=?

i Autor: pvproductions/ Freepik.com