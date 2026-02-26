Ta szkolna łamigłówka spędza wielu sen z powiek. Wiesz, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=?

- W dobie technologii łatwo zapomnieć o treningu umysłu, ale mózg, jak ciało, potrzebuje regularnej stymulacji.
- Matematyczne zagadki to doskonały sposób na utrzymanie sprawności umysłowej, poprawę pamięci i koncentracji.
- Podejmij wyzwanie: ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=? Sprawdź, czy twój mózg jest w formie!
Matematyczne zagadki i łamigłówki często kojarzą się ze szkolnymi zadaniami lub trudnymi obliczeniami. W rzeczywistości są one jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie mózgu w dobrej kondycji, niezależnie od wieku. Regularne rozwiązywanie problemów logicznych działa na umysł jak siłownia na mięśnie - wzmacnia go, uelastycznia i spowalnia procesy starzenia. Podczas rozwiązywania zagadek matematycznych aktywują się różne obszary mózgu jednocześnie. Ćwiczymy pamięć roboczą, koncentrację, logiczne myślenie oraz zdolność analizowania i wyciągania wniosków. Taki wysiłek intelektualny sprzyja tworzeniu nowych połączeń nerwowych, co poprawia sprawność umysłową i szybkość myślenia.
Ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=? Tylko bystrzak policzy bez kalkulatora
Nie trzeba spędzać długich godzin na skomplikowanych równaniach matematycznych. Wystarczy kilka minut dziennie i proste działania, aby zauważyć efekty. Regularny kontakt z matematycznymi zagadkami pomaga zachować sprawny, elastyczny i odporny na zmęczenie mózg. Wiecie już, ile to jest (200:10)−5²+30×0:5=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.
(200:10)−5²+30×0:5=? - rozwiązanie krok po kroku
1. Rozpoczynamy od dzielenia w nawiasie: 200 : 10 = 20
Równanie teraz wygląda tak: 20 - 5² + 30 × 0 : 5 = ?
2. Teraz przechodzimy do potęgowania: 5² = 5 * 5 = 25
Równanie teraz wygląda tak: 20 - 25 + 30 × 0 : 5 = ?
3. Następnie wykonujemy mnożenie: 30 × 0 = 0
Równanie teraz wygląda tak: 20 - 25 + 0 : 5 = ?
4. Teraz wykonujemy dzielenie: 0 : 5 = 0
Równanie teraz wygląda tak: 20 - 25 + 0 = ?
5. Kolejnym krokiem jest odejmowanie: 20 - 25 = -5
Równanie teraz wygląda tak: -5 + 0 = ?
6. Teraz wykonujemy dodawanie: -5 + 0 = -5
Poprawna odpowiedź: (200:10)−5²+30×0:5 = -5
Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.