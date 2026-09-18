Szukasz idealnego koca na jesień? Ten z Pepco spełni wszystkie twoje wymagania. Jest ciepły, gruby, stylowy i w modnym kolorze

Jesienny koc może być nie tylko praktycznym dodatkiem na chłodne wieczory, ale również prostym sposobem na szybką zmianę charakteru salonu.

W tym sezonie szczególnie dobrze sprawdzają się miękkie tekstylia, wyraziste faktury i ciepłe odcienie, które łatwo połączyć z bardziej neutralnymi elementami wystroju.

Jeśli zależy ci na kocu, który będzie jednocześnie wygodny i dekoracyjny, warto zwrócić uwagę na jego rozmiar, strukturę oraz kolor.

Nie trzeba wymieniać całej aranżacji mieszkania, aby nadać jej jesiennego charakteru – czasem wystarczy jeden większy dodatek, który od razu przyciąga wzrok.

W tym sezonie dużą rolę w jesiennych aranżacjach odgrywają miękkie tekstylia, przytulne faktury i kolory kojarzące się z jesienią. Wśród propozycji Pepco znalazł się rudy koc w gruby prążek, który ma wymiary 150 × 200 cm. Jego szerokie prążki sprawiają, że nie wygląda jak zwykły koc, który po każdym użyciu trzeba chować do szafy. Może pełnić również funkcję dekoracyjną.

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Rudy, karmelowy odcień dobrze wpisuje się w jesienną paletę barw. Można zestawić go z beżami, brązami, kremem czy ciemniejszą zielenią. Dzięki temu nawet niewielki dodatek może sprawić, że salon zacznie wyglądać bardziej sezonowo.

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Ile kosztuje jesienny hit z Pepco?

Koc kosztuje 50 zł i ma rozmiar 150 × 200 cm, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas odpoczynku na kanapie, jak i jako narzuta na łóżko. Pepco opisuje go jako model o wyrazistej strukturze, który można połączyć z pasującymi poduszkami utrzymanymi w podobnej stylistyce.

To nie jedyna propozycja na jesienne wieczory. W aktualnej ofercie sklepu znajduje się również koc z dekoracyjnym splotem i frędzlami w rozmiarze 130 × 160 cm za 40 zł. Pepco zaznacza jednak, że dostępność produktów, ich liczba i ceny mogą różnić się w zależności od sklepu, a część produktów pojawia się w sprzedaży stopniowo.

Jeżeli więc planujesz jesienną metamorfozę salonu, nie musisz od razu wymieniać całej dekoracji. Czasem wystarczy jeden większy tekstylny dodatek w charakterystycznym kolorze. Taki koc może być jednocześnie praktycznym elementem wyposażenia i prostym sposobem na wprowadzenie do wnętrza jesiennego klimatu.