Ta koszula z Pepco to hit sprzedaży. Kosztuje 40zł i jest idealna na jesień

Koszula z Pepco kosztuje tylko 40 zł, dzięki czemu jest niedrogą propozycją na uzupełnienie jesiennej garderoby.

Model ma klasyczny wzór w czarno-białą kratę, który łatwo połączyć z jeansami, spodniami materiałowymi czy legginsami.

Koszula została wykonana w 100 proc. z bawełny, co zapewnia naturalny materiał i wygodę podczas codziennego noszenia.

Długie rękawy i uniwersalny fason pozwalają nosić ją samodzielnie albo jako dodatkową warstwę na T-shirt czy top.

Model jest dostępny w rozmiarach od XS do XXL, więc można dopasować go do różnych sylwetek i preferencji.

Koszula ma czarno-biały wzór w kratę, który świetnie wpisuje się w jesienną garderobę. Model został wyposażony w kołnierzyk, zapięcie na guziki i długie rękawy, dzięki czemu może być noszony zarówno samodzielnie, jak i jako dodatkowa warstwa pod kurtką czy kamizelką. Jej dużą zaletą jest prosty, ponadczasowy fason. Koszula pasuje zarówno do jeansów, jak i spodni materiałowych czy legginsów. Można również narzucić ją rozpiętą na T-shirt, tworząc luźniejszy zestaw na co dzień. Dzięki temu jedna rzecz może posłużyć do stworzenia wielu różnych stylizacji.

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100 proc. bawełny i tylko 40 zł

Model został wykonany w 100 proc. z bawełny, co może być dodatkowym atutem dla osób, które jesienią szukają przyjemnych w noszeniu ubrań. Długie rękawy sprawiają, że koszula dobrze sprawdzi się podczas chłodniejszych dni, a jej fason pozwala wykorzystać ją również jako lekką warstwę wierzchnią.

Do wyboru są rozmiary XS, S, M, L, XL i XXL, więc model dostępny jest w szerokiej gamie rozmiarów. Cena również zachęca do zakupu – koszula kosztuje 40 zł. Jeśli szukasz prostego ubrania, które łatwo dopasować do jesiennych stylizacji, ten model z Pepco może okazać się bardzo praktycznym wyborem.