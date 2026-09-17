Klemen Cebulj wraca do reprezentacji Słowenii na ME. Dlaczego podjął taką decyzję?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-17 23:15

Klemen Cebulj, siatkarz Asseco Resovii Rzeszów, wraca do reprezentacji Słowenii na mistrzostwa Europy. Został powołany na zasadzie transferu medycznego po tym, jak kontuzji doznał kapitan drużyny, Tine Urnaut.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce siatkarza trzymające niebiesko-żółtą piłkę nad siatką w hali sportowej.

Powrót po rezygnacji

Klemen Cebulj, zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, zdecydował się powrócić do reprezentacji Słowenii po niedawnej rezygnacji z gry w kadrze, którą ogłosił po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Doświadczony siatkarz, mający na swoim koncie 213 występów w narodowych barwach, dołączy do drużyny w trakcie trwających mistrzostw Europy.

Siatkarz przygotowywał się już z klubem do sezonu i w minioną środę wystąpił w meczu sparingowym Asseco Resovii przeciwko ChKS Chełm. Jego drużyna wygrała 3:1, a Cebulj zdobył 12 punktów, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania, notując 61 proc. skuteczności w ataku.

Co spowodowało nagłą zmianę decyzji?

Przyczyną powołania Cebulja jest kontuzja stopy, jakiej doznał kapitan Słowenii, Tine Urnaut, podczas pierwszego seta środowego meczu z Czechami w Modenie. Uraz jest na tyle poważny, że wyklucza Urnauta z dalszego udziału w mistrzostwach Europy. Przepisy ME pozwalają na dokonanie jednego transferu medycznego w trakcie turnieju.

Słowenia, która ma już zapewniony awans z grupy A, zagra w 1/8 finału w Turynie, dokąd Cebulj ma dotrzeć w piątek. Trener Fabio Soli złożył zawodnikowi propozycję powrotu, na którą ten przystał, co zostało oficjalnie potwierdzone przez słoweńską federację siatkarską.

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