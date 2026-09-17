9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków. Nie chcemy rewolucji w kuchni, szukamy prostych sposobów na więcej smaku – coraz częściej sięgamy po sosy [RAPORT]

9 na 10 respondentów od czasu do czasu odczuwa monotonię domowych posiłków,

40% badanych wskazuje brak pomysłów na nowe posiłki jako jedną z głównych przyczyn nudy w kuchni,

38% osób do 24. roku życia sięga po sosy i dipy jako sposób na urozmaicenie posiłku, w tym po sosy serowe,

Konsumenci szukają prostych sposobów na urozmaicenie codziennych posiłków. Na tę potrzebę odpowiada sos serowy soSER – nowość marki Hochland.

Autor: Q&A Comms/ Materiały prasowe

Kulinarna monotonia ma kilka źródeł, ale nierzadko wiąże się z brakiem inspiracji i czasu na przygotowywanie nowych dań. Najczęściej wskazywaną przyczyną nudy w codziennym menu jest brak pomysłów na nowe posiłki – deklaruje tak 40% respondentów. Niewiele mniej, bo 37%, wskazuje brak ochoty na czasochłonne gotowanie. Co trzeci badany (33%) zwraca uwagę na przygotowywanie wciąż tych samych, sprawdzonych dań, a 32% na brak czasu potrzebnego do eksperymentowania w kuchni.

Autor: Q&A Comms/ Materiały prasowe

Różnice w podejściu do codziennych nawyków w kuchni są widoczne również pomiędzy grupami wiekowymi. Odpowiedź, że nuda pojawia się czasami, wskazuje około 62–65% osób poniżej 50. roku życia, wobec około 43% respondentów w wieku 50+. To pokazuje, że kulinarna rutyna wyraźniej doskwiera młodszym konsumentom, którzy częściej odczuwają potrzebę zmiany i urozmaicania codziennego menu. W praktyce nie musi to jednak oznaczać sięgania po zupełnie nowe potrawy. Często wystarczy nadać inny charakter daniom, które już znamy, lubimy i potrafimy szybko przygotować. Najwyraźniej widać to w grupie 25–34 lata: 44% badanych w tym wieku odczuwa potrzebę zmiany smaku, gdy ponownie sięga po dobrze znane danie, wobec 34% ogółu respondentów.

Każde pokolenie ma swój sposób na zmianę smaku

Potrzeba kulinarnej odmiany pojawia się m.in. wtedy, gdy trzeba wykorzystać produkty pozostałe w lodówce, po raz kolejny przygotowujemy dobrze znaną potrawę albo po prostu brakuje czasu na bardziej angażujące gotowanie.

Jak zatem urozmaicamy nasz jadłospis? Najpopularniejszym sposobem wzbogacania posiłków pozostają przyprawy – wskazuje je 58% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się świeże warzywa i zioła (47%), sosy lub dipy (32%) oraz ser (26%).

Wraz z wiekiem zmienia się jednak sposób budowania smaku. Młodsi konsumenci relatywnie częściej wybierają gotowe rozwiązania, natomiast w starszych grupach większe znaczenie mają przyprawy oraz świeże warzywa i zioła. Nie istnieje więc jeden uniwersalny sposób na przełamanie ciągu gotowania wciąż tych samych dań – wspólna jest przede wszystkim potrzeba ich szybkiej i łatwej odmiany.

W tym kontekście szczególnie dobrze sprawdzają się sosy i dipy – pozwalają w prosty sposób zmienić charakter znanego dania, bez konieczności modyfikowania całego przepisu. Oznacza to rosnące zainteresowanie produktami, które łączą wygodę z uniwersalnością zastosowań. Nie oczekujemy wyłącznie oszczędności czasu. Gotowy produkt powinien przede wszystkim wnosić wyrazisty smak i sprawdzać się w różnych daniach oraz okazjach.

Jeden produkt, wiele sposobów na przełamanie rutyny

Jedną z kategorii wpisujących się w te założenia są gotowe sosy. Badani najczęściej wykorzystaliby je do makaronu lub mac and cheese (29%), zapiekanek (26%), tostów, grzanek i kanapek na ciepło (24%) oraz frytek i pieczonych ziemniaków (23%).

Autor: Q&A Comms/ Materiały prasowe

Zapytani o najważniejszą cechę gotowych sosów ankietowani zwracają uwagę m.in. wyrazisty smak (34%), dostępność różnych wariantów smakowych (21%), kremową konsystencję (20%) oraz możliwość szybkiego użycia bez przygotowywania sosu od podstaw.

Takie oczekiwania dobrze wpisują się w charakter sosów serowych. Ich smak i konsystencja pozwalają wykorzystać je na wiele sposobów – jako dip do przekąsek, polewę, dodatek do gotowego dania, ale także składnik makaronu czy zapiekanki. Dzięki temu ten sam produkt może znaleźć miejsce zarówno w szybkim posiłku w ciągu dnia, jak i podczas wspólnego jedzenia ze znajomymi czy rodziną.

Na tę potrzebę odpowiada nowość Hochland – soSER, serowy sos, który można dodać do wszystkiego – do dań podczas gotowania oraz do urozmaicenia różnych przekąsek. Jest dostępny w dwóch wariantach smakowych: Cheddar i Hot Chili. Jego półpłynna konsystencja pozwala wykorzystać go zarówno na zimno, jak i na ciepło – jako dip, polewę, sos do gotowego dania lub składnik przygotowywanej potrawy.

Produkt nie narzuca przy tym jednego sposobu konsumpcji. Może wpisywać się zarówno w szybkie, codzienne posiłki, jak i bardziej towarzyskie okazje związane ze wspólnym jedzeniem.

Rynek produktów convenience jest jak ser – dojrzewa. Dziś konsumenci oczekują od gotowych rozwiązań nie tylko wygody i wyrazistego smaku, ale również uniwersalności. Badanie pokazuje, że sposób urozmaicania posiłków różni się między pokoleniami, dlatego przy tworzeniu soSERa zależało nam na produkcie, który daje dużą swobodę zastosowania i nie jest przypisany do jednego dania czy okazji. Może być dipem, dodatkiem do przekąsek, elementem ciepłego posiłku czy składnikiem wykorzystywanym w gotowaniu. Dzięki temu każdy może dopasować go do własnych nawyków i sposobu jedzenia – mówi Zofia Rubach, Brand Manager w Hochland.

Różne okazje, wspólna przyjemność smaku

Wszechstronność sosów serowych znajduje odzwierciedlenie także w okazjach konsumpcyjnych. Respondenci najchętniej sięgnęliby po taki produkt podczas grilla (38%), spotkania ze znajomymi (34%) lub domowej imprezy (34%). Co trzeci badany (33%) wykorzystałby go jako dodatek do szybkiej przekąski bez szczególnej okazji, a 28% – podczas wspólnego wieczoru z rodziną.

Dane pokazują więc, że choć poszczególne pokolenia różnią się sposobem gotowania i doborem dodatków, łączy je potrzeba wygodnego urozmaicania codziennego menu. Każde z nich buduje smak po swojemu, ale wspólnym mianownikiem pozostaje radość z jedzenia ... i sos serowy soSER.

Wprowadzeniu produktu soSER na rynek towarzyszyć będzie kampania telewizyjna i digitalowa: Łączy nas ser. A teraz też sos serowy soSER. Kampania będzie z jednej strony wspierać wprowadzenie nowości produktowej, a z drugiej pełnić funkcję edukacyjną, pokazując szersze możliwości wykorzystania sosu serowego – nie tylko jako klasyczny dodatek do nachosów, ale przede wszystkim do szybkich i łatwych do zrobienia posiłków, np. mac & cheese. Uzupełnieniem działań będzie również komunikacja w kanałach OOH i DOOH, która wzmocni widoczność produktu, budując jego rozpoznawalność.

Źródło: Badanie zostało zrealizowane w dniach 28.07– 30.07.2026 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1008 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór losowo–kwotowy. Próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku oraz klasy wielkości miejscowości zamieszkania.