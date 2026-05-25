Sztuka, współpraca, społeczność – ćwierć wieku z fotografią. Fotofestiwal ogłosił program 25. edycji.

Jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi proponuje spojrzenie na fotografię jako przestrzeń dialogu, krytycznego myślenia i budowania nowych form wspólnoty. Program tegoroczny nawiązuje do haseł „Sztuka. Współpraca. Społeczność”.

Zmierzymy się z najważniejszymi wyzwaniami współczesności: od kryzysu demokracji i katastrof klimatycznych, przez wpływ sztucznej inteligencji na obraz, po złożoną relację człowieka ze światem zwierząt – wyjaśnia Krzysztof Candrowicz z kolektywu programowego Fotofestiwalu.

My, zwierzęta

Od czasów prehistorycznych ludzi i zwierzęta łączy głęboka więź, która wraz z rozwojem cywilizacji zaczęła przybierać złożone formy. Wystawa „My, zwierzęta” to zaproszenie do przyjrzenia się tej relacji. Nikita Teryoshin przedstawi podwórkowe koty jako alternatywę dla memicznych wizerunków z internetu, a Feng Li podzieli się kadrami z życia swojej rodziny, w skład której wchodzą m.in. papuga i świnia – inteligentna, społeczna i zaskakująco pedantyczna istota.

Maija Tammi połączy materiał wideo dokumentujący mamę ośmiornicę z czułością poświęcającą swoje życie dla dzieci z własnym autoportretem wykonanym tuż po narodzinach dziecka. Marta Bogdańska zastanowi się, jak mówić o oporze i sprawczości zwierząt, zaś Alfio Tommasini zachęci, by w świecie zwierząt dostrzec najstarszego nauczyciela człowieka. Z kolei Carlos Alba, dokumentując życie londyńskich rudych lisów, opowie współczesną bajkę o władzy, pracy i nierównościach. Ang Siew Ching będzie nakłaniać do ponownego przemyślenia, jaki koszt ponoszą zwierzęta w kontekście utrzymania współczesnych społeczeństw, Richard Barnes zestawi ludzki podziw dla natury z bezwzględnym pragnieniem jej podboju, a Jaap Scheeren w swojej fotoopowieści o wędrówce po wydmach spróbuje nawiązać ponowną więź z przyrodą, licząc na odwzajemnioną miłość.

Philip Montgomery/”American Cycles’/”Cykle Ameryki”

Ikoniczne czarno-białe fotografie Montgomery’ego to intensywny portret współczesnych Stanów Zjednoczonych, kraju napięć, konfliktów społecznych i kruchych momentów solidarności. Artysta dokumentuje kluczowe wydarzenia ostatniej dekady, m.in. Minneapolis po zabójstwie George Floyda, pierwszą populistyczną kampanię Donalda Trumpa, protesty ruchu Black Lives Matter czy skutki katastrof naturalnych, takich jak huragan Irma.

„American Cycles” to wizualna opowieść o Ameryce bez filtrów, surowej, podzielonej, ale wciąż poszukującej wspólnoty. Wrezentuje zarówno znane materiały publikowane w tytułach takich jak The New York Times Magazine i The New Yorker, jak i najnowsze, wcześniej niepokazywane prace artysty.

W mieście

Wystawy programu głównego i programu otwartego będzie można oglądać tradycyjnie w Art_Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3. W tym roku jednak główne Centrum Festiwalowe będzie mieścić się w Pałacu Biedermanna u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Północnej. Tutaj też zaprezentowana zostanie wystawa Augustina Rebeteza, który od ponad 15 lat buduje własne artystyczne uniwersum. W Łodzi publiczność będzie mogła docenić jego słynne „bardzo urocze koty”, a także szalone filmy, epileptyczne animacje oraz fotografie, obiekty i rysunki w wyjątkowej, intensywnej aranżacji. Z kolei w Pasażu Schillera w Łodzi zagości „Niepełny leksykon ptaków wystawowych” Luke’a Stephensona w formie 15 wielkoformatowych zdjęć.

Fotofestiwalowi tradycyjnie towarzyszy program muzyczny przygotowany we współpracy z partnerem Festiwalem Ravekjavik, a także wystawa książek fotograficznych, Noc Fotografii, Program Miasto i kilkadziesiąt innych wydarzeń, których program zostanie ogłoszony w maju. Więcej o festiwalu na: fotofestiwal.com/2026/