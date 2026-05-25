Coraz więcej psów i kotów ma alergie. Polacy zmieniają sposób karmienia pupili

Według danych opublikowanych na łamach Journal of the American Veterinary Medical Association w części analiz nawet do 62% psów odczuwających świąd może cierpieć z powodu alergii pokarmowej. Choć dostępne dane różnią się między sobą, specjaliści są zgodni co do jednego - problem wyraźnie narasta, a właściciele coraz częściej szukają diet eliminacyjnych oraz większej kontroli nad składem posiłków swoich pupili.

Dieta eliminacyjna coraz częściej trafia do polskich domów

Pojawienie się świądu, nawracającego zapalenia uszu lub zaburzeń żołądkowo-jelitowych (jak biegunki, wymioty i wzdęcia) powinno zaniepokoić każdego opiekuna i skłonić go zarówno do wykonania podstawowych badań, jak i do analizy diety pupila. W wielu przypadkach dobrze przeprowadzona dieta eliminacyjna stanowi nie tylko element diagnostyki, ale i jednoczesnego leczenia psa z alergią pokarmową. Odpowiednio dobrana dieta u 85% pacjentów przynosi poprawę w ciągu 5 tygodni – mówi lek. wet. Agnieszka Górecka, dietetyk zwierzęcy.

Eksperci podkreślają, że w przypadku diet eliminacyjnych kluczowe znaczenie ma pełna kontrola nad składem posiłków. To właśnie dlatego część właścicieli zaczyna odchodzić od przypadkowego żywienia na rzecz prostszych, bardziej świadomych rozwiązań opartych na samodzielnym przygotowywaniu jedzenia.

Mój pies od miesięcy miał problemy skórne i praktycznie cały czas się drapał. Po konsultacjach zaczęliśmy stopniowo zmieniać dietę i gotować proste posiłki na bazie konkretnych składników. Po kilku tygodniach objawy wyraźnie się zmniejszyły – mówi właścicielka jednego z czworonożnych pacjentów lek. wet. Góreckiej.

Właściciele chcą większej kontroli nad tym, co trafia do miski

Zmieniające się podejście do żywienia zwierząt wpisuje się w szerszy trend obserwowany na rynku pet food. W Polsce ponad 60% gospodarstw domowych posiada zwierzę, a wydatki na produkty i usługi związane z opieką nad psami i kotami rosną z roku na rok. Coraz więcej właścicieli deklaruje, że zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale również na skład, jakość i pochodzenie produktów. Dla wielu osób skład karmy staje się dziś równie ważny, jak skład produktów spożywczych kupowanych dla siebie.

Właściciele zwierząt chcą dziś mieć większą kontrolę nad dietą swoich pupili, szczególnie gdy pojawiają się problemy zdrowotne lub alergie. Jednocześnie większość osób nie ma czasu na codzienne gotowanie i spędzanie godzin w kuchni. To właśnie dlatego zaczynają pojawiać się rozwiązania, które mają uprościć cały proces – mówi Damian Domitrz, odpowiedzialny za rozwój Tuanty w Polsce.

Na rynku pojawiają się już pierwsze urządzenia dedykowane przygotowywaniu domowych posiłków dla psów i kotów. Jednym z nich jest Tuanty, rozwiązanie z kategorii pet tech, które łączy funkcję gotowania na parze i blendowania składników, upraszczając przygotowywanie świeżych posiłków i skracając cały proces do około 20 minut.

Rynek rośnie wraz ze zmianą stylu życia

Rosnące zainteresowanie dietami domowymi wpisuje się także w szerszą zmianę społeczną. Psy i koty coraz częściej traktowane są jak pełnoprawni członkowie rodziny, a ich dieta staje się dla właścicieli równie ważna jak codzienne żywienie domowników.

Specjaliści zwracają uwagę, że każda dieta, szczególnie eliminacyjna, powinna być odpowiednio zbilansowana i konsultowana ze specjalistą. Mimo to trend świadomego żywienia zwierząt wyraźnie przyspiesza, a właściciele coraz częściej szukają rozwiązań pozwalających połączyć większą kontrolę nad składem posiłków z wygodą codziennego życia.