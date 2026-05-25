Pomarańczowa fala rośnie w siłę: Popeyes ogłasza 7 nowych lokalizacji i przekracza barierę 40 restauracji w Polsce

Popeyes konsekwentnie realizuje swoją strategię „bycia bliżej gości”, wybierając miejsca, które wpisują się w dynamiczne tempo życia i rosnącą popularność wysokiej jakości jedzenia „on the go”. Nowa lista otwarć to przemyślany miks debiutów w kluczowych ośrodkach regionalnych oraz wzmocnienie obecności na najważniejszych arteriach komunikacyjnych kraju.

Rozwijamy się w tempie, które napawa nas ogromną dumą i radością. Cieszy nas każde pytanie o to, kiedy będziemy w nowym miejscu, bo to dowód na to, jak bardzo goście na nas czekają - mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska. Dziś mamy 35 restauracji, ale za chwilę będzie ich już 43. Nasza „pomarańczowa rodzina” rośnie błyskawicznie, a my z ekscytacją patrzymy na kolejne miasta, które pojawią się na naszej mapie. Chcemy być tam, gdzie nasi fani nas oczekują - dodaje Węcka.

Nowe punkty na mapie Popeyes: od Bałtyku po Śląsk

Tylko w najbliższym kwartale marka otworzy 7 nowych lokalizacji. Każda z nich została starannie wybrana i wpisuje się w unikalny rytm życia lokalnych społeczności i podróżnych. Nowe miejsca, gdzie „kurczak chrupnie” to:

Bydgoszcz (CH Focus): Kolejny ważny debiut i pierwsza restauracja w Bydgoszczy i w całym regionie. Lokal w centrum handlowym Focus pozwoli marce dotrzeć do mieszkańców, którzy do tej pory czekali na tę premierę.

Kielce (Galeria Echo): Debiut w sercu regionu świętokrzyskiego. Pierwszy Popeyes w Kielcach wprowadzi do Galerii Echo energię znaną z ulic Nowego Orleanu i radosne celebrowanie jedzenia.

Jędrzejów Drive Thru (przy trasie S7): Kolejny ważny przystanek na mapie polskich kierowców łączący północ z południem Polski. S7 zyska nowy, chrupiący punkt orientacyjny, idealny na przerwę między kolejnymi kilometrami.

Mszana Drive Thru (przy autostradzie A1): To idealna propozycja dla tych, którzy w długiej trasie nie chcą iść na kompromisy. Restauracja w tym formacie pozwala na szybki „zjazd na świeżą i chrupiącą kanapkę z kurczaka” bez konieczności opuszczania samochodu.

Radzymin Drive Thru (przy trasie S7): Radzymin, podobnie jak Jędrzejów, to lokalizacja nastawiona na kierowców ceniących czas i smak. Ten Drive Thru zamyka listę ogłoszonych lokalizacji, stając się ważnym punktem dla fanów marki.

Warszawa (G City Targówek): Stolica nie przestaje zaskakiwać apetytem na kurczaka w stylu Luizjany, dlatego Popeyes otwiera tu swoją dziewiątą lokalizację. Nowa restauracja w tym popularnym centrum handlowym stanie się kolejnym z możliwych wyborów dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Szczecin Drive Thru (ul. Ku Słońcu): Marka wyraźnie rozgaszcza się w stolicy Pomorza Zachodniego, otwierając tu już czwartą restaurację, a jednocześnie pierwszą w lewobrzeżnej części miasta . Format Drive Thru w tym miejscu to odpowiedź na dynamiczny rytm Szczecina i rosnącą społeczność wiernych gości.

Zapowiadane otwarcia to zaledwie rozgrzewka przed “wielką, pomarańczową rewolucją” na polskim rynku. W całym 2026 roku planowane jest otwarcie co najmniej 70 nowych punktów w Europie Środkowo-Wschodniej, co pokazuje determinację w walce o pozycję lidera segmentu QSR.

Strategia rozwoju koncentruje się na miejscach, gdzie bije serce miasta i tętni ruch podróżnych. Priorytetem są lokalizacje w centrum największych miast w Polsce, w tym tzw. in-line street, nowoczesne formaty Drive Thru przy kluczowych trasach i autostradach oraz obecność w najważniejszych węzłach komunikacyjnych, takich jak dworce czy lotniska. Co najważniejsze, w kwestii jakości, marka nie idzie na żadne kompromisy: fundamentem menu pozostaje świeży kurczak, marynowany przez 12h w mieszance autorskich przypraw Cajun, dostarczany do restauracji przez lokalnych dostawców w modelu „fresh never frozen”.

Warto podkreśłić, że Popeyes wprowadza nowoorleańską tradycję w erę nowoczesności. Sieć aktywnie testuje innowacje oparte na sztucznej inteligencji, która ma wspierać obsługę gości przy okienkach Drive Thru oraz optymalizuje procesy logistyczne. Dzięki autorskiemu systemowi zarządzania restauracjami marka jest w stanie zapewnić najwyższe standardy gościnności przy zachowaniu tak zawrotnego tempa ekspansji.

Po uruchomieniu tych 7 lokalizacji, sieć będzie dysponować w Polsce 42 restauracjami i zapowiada, że to nie jest jej ostatnie słowo w 2026 roku.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance przypraw inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.