Na czekoladzie pojawia się biały nalot. Nie zawsze oznacza to, że produkt nadaje się do wyrzucenia

Biały lub szarawy nalot na czekoladzie nie zawsze świadczy o jej zepsuciu, ponieważ często jest efektem zmian temperatury albo kontaktu z wilgocią, które wpływają na wygląd powierzchni słodyczy.

Wykwit tłuszczowy powstaje, gdy tłuszcz kakaowy przemieszcza się na powierzchnię i ponownie krystalizuje, natomiast wykwit cukrowy jest związany ze skraplaniem się wody i ponownym krystalizowaniem cukru po jej odparowaniu.

Aby ograniczyć ryzyko pojawienia się jasnych plam, najlepiej przechowywać czekoladę w suchym, zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i gwałtownych zmian temperatury, które mogą negatywnie wpływać na jej wygląd oraz teksturę.

Jeśli czekolada ma jedynie typowy biały nalot, nie musi nadawać się do wyrzucenia, jednak przed spożyciem warto ocenić jej zapach i stan, a w przypadku puszystych zmian przypominających pleśń lub innych niepokojących oznak bezpieczniej zrezygnować z jedzenia produktu.

Biały nalot na czekoladzie nie zawsze oznacza pleśń

Jasny osad może powstawać na dwa sposoby. Pierwszy to tak zwany wykwit tłuszczowy, który pojawia się, gdy tłuszcz kakaowy przemieszcza się ku powierzchni i ponownie krystalizuje. Może do tego dojść na przykład wtedy, gdy czekolada jest przechowywana w zbyt wysokiej temperaturze, a następnie trafia do chłodniejszego miejsca. Na tabliczce pojawiają się wówczas białawe smugi, matowe plamy lub szarawy nalot.

Drugim zjawiskiem jest wykwit cukrowy, związany z wilgocią. Gdy na powierzchni zimnej czekolady skrapla się woda, może rozpuścić część cukru. Po odparowaniu wilgoci cukier ponownie krystalizuje, tworząc jasną, czasem lekko ziarnistą warstwę. W obu przypadkach zmienia się przede wszystkim wygląd i tekstura słodyczy. Taki nalot sam w sobie nie oznacza pleśni, a typowe wykwity nie są uznawane za szkodliwe.

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Jak przechowywać czekoladę, żeby nie pokryła się nalotem?

Najlepiej trzymać czekoladę w suchym, zacienionym miejscu, w którym temperatura pozostaje względnie stała. Unikaj szafek położonych tuż przy piekarniku, kaloryferze lub innych źródłach ciepła. Nie warto również przenosić tabliczki między bardzo ciepłym a zimnym otoczeniem, ponieważ gwałtowne zmiany temperatury sprzyjają powstawaniu wykwitów. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania wyrobów czekoladowych korzystne są warunki chłodne, ale nie przesadnie zimne. Orientacyjnie około 12–18 stopni Celsjusza.

Co zrobić z czekoladą, na której już pojawił się biały nalot? Jeśli produkt był przechowywany prawidłowo, opakowanie jest nienaruszone, a czekolada nie ma oznak zepsucia ani nietypowego zapachu, sam nalot nie musi oznaczać konieczności wyrzucenia tabliczki. Może ona jednak mieć mniej przyjemną teksturę i stracić charakterystyczny połysk. Jeśli nie odpowiada ci jej wygląd, możesz wykorzystać ją na przykład do wypieków lub polewy, o ile nie ma innych oznak zepsucia. Nie należy natomiast zakładać, że każda biała zmiana jest nieszkodliwa. Jeśli widzisz puszysty nalot przypominający pleśń, zauważasz nietypowy zapach, wilgotne uszkodzenia albo masz wątpliwości co do stanu produktu, bezpieczniej zrezygnować ze spożycia.