Skupieniec lipowy atakuje polskie ogrody. Ten niepozorny owad błyskawicznie niszczy rośliny

Skupieniec lipowy, pochodzący z południa niewielki insekt, dotarł do naszego kraju, gdzie skutecznie osłabia drzewa i wywołuje obumieranie liści.

Zidentyfikujesz go dzięki czarnemu ubarwieniu z charakterystycznymi czerwonymi elementami u nasady skrzydeł oraz tworzeniu ogromnych chmar na korach drzew.

Rosnąca populacja tego szkodnika to efekt globalnego ocieplenia, a walka z nim bywa niezwykle skomplikowana.

Sprawdź, jak bezbłędnie zidentyfikować tego owada i jakie kroki podjąć, gdy zaatakuje twoją posesję!

Przerażające owady dotarły do Polski. Po czym poznać, że to skupieniec lipowy?

Ten znany również jako pluskwiak śródziemnomorski intruz z rodziny Oxycarenidae mierzy zaledwie od 4,2 do 5,4 milimetra. Jego znak rozpoznawczy to czarne ciało z wyraźnymi, czerwonymi fragmentami u nasady pokryw. Skupieniec lipowy to groźny pasożyt, który dosłownie wysysa z roślin życiodajne soki, doprowadzając do ich skrajnego wycieńczenia. Skutkiem jego żerowania jest obumieranie liści, zniekształcenie młodych pędów oraz gnicie kwiatostanów i owoców. Ponadto insekty te gromadzą się w gigantycznych koloniach na pniach, co drastycznie hamuje proces fotosyntezy zaatakowanego drzewa. Ich obecność w polskich warunkach klimatycznych to bezpośredni wynik rosnących temperatur, które pozwalają im przetrwać zimę. Zbijają się wówczas w ciasne gromady na korze, co skutecznie chroni je przed mrozem. Eliminacja tego gatunku przysparza wielu problemów, gdyż wykazuje on dużą odporność na popularne środki. Kluczowe jest więc regularne sprawdzanie stanu drzew i natychmiastowa reakcja na pierwsze sygnały obecności skupieńca lipowego w naszym otoczeniu.

Jak skutecznie zwalczyć skupieńca lipowego w ogrodzie?

Obecność tego pluskwiaka w naszych szerokościach geograficznych to wciąż stosunkowo nowe zjawisko, stąd właściciele ogrodów często nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić. Przy niewielkiej liczbie intruzów egzamin zdaje mechaniczne strącanie ich z kory lub spłukiwanie silnym strumieniem wody. Jeśli jednak zmagamy się z potężną inwazją skupieńca lipowego, jedynym rozsądnym wyjściem pozostaje wezwanie specjalistów od dezynsekcji. Fachowcy dysponują odpowiednimi środkami chemicznymi, które pozwolą szybko i trwale oczyścić nasz teren ze szkodników.

Gdzie występuje skupieniec lipowy i jakie drzewa atakuje najczęściej?

Jak sama nazwa wskazuje, owad ten na terenie Polski upodobał sobie przede wszystkim lipy, które padają jego najczęstszą ofiarą. To jednak nie jedyne rośliny, na których można go zaobserwować. Szukając pożywienia, ten śródziemnomorski pluskwiak pojawia się również na innych gatunkach. Należą do nich:

platany,

topole,

drzewa kasztanowca,

kwiaty malwy,

krzewy ketmii,

ślazówka,

prawoślaz,

rośliny z rodzaju zaślaz,

oraz wiele innych drzew i krzewów.