Rozsyp to w kuchni, a mrówki faraonki znikną. Ten domowy sposób działa jak oprysk

Mrówki faraona w kuchni. Jak skutecznie z nimi walczyć?

Mrówki faraona to wyjątkowo uciążliwe owady, które potrafią na stałe rozgościć się w naszych domach. Są niewielkie, żółtobrązowe i niezwykle trudne do wyeliminowania ze względu na błyskawiczne tempo rozmnażania – królowe każdego dnia znoszą dziesiątki jaj. Zazwyczaj budują swoje gniazda w ciepłych, wilgotnych i ukrytych miejscach, na przykład pod kafelkami, w szczelinach ścian, a nawet w książkach czy urządzeniach AGD. Faraonki zjadają dosłownie wszystko, choć najbardziej lubią cukry i białko, nie gardząc resztkami jedzenia, mięsem, papierem, a nawet tkaninami. Ich zwalczanie utrudnia fakt, że jedna kolonia posiada wiele połączonych gniazd z różnymi królowymi, więc zniszczenie tylko jednego z nich nie załatwia sprawy. Zanim jednak zdecydujemy się na silne chemiczne preparaty czy wynajęcie specjalistów od dezynsekcji, warto przetestować domowe, w pełni bezpieczne metody, które często okazują się niezwykle skuteczne.

Rozsyp ten proszek, aby zwalczyć mrówki faraonki

Z mrówkami faraonkami trzeba rozprawić się jak najszybciej, ponieważ przenoszą one zarazki z zanieczyszczonych miejsc prosto na naszą żywność, co grozi zatruciami pokarmowymi. Dodatkowo owady te potrafią uszkodzić sprzęt domowy, przegryzając kable elektryczne. Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie domowych trutek, które powoli zniszczą całe kolonie. Ziemia okrzemkowa to jeden z najlepszych naturalnych preparatów do walki z faraonkami. Działa ona mechanicznie, uszkadzając pancerze owadów. Wystarczy rozsypać ją w szczelinach oraz na trasach, po których poruszają się mrówki.

Cytryna na mrówki. Prosty sposób na owady w domu

Innym naturalnym i niezawodnym sposobem na pozbycie się mrówek jest zwykły sok z cytryny. Owady te nienawidzą intensywnego zapachu tego cytrusa, dlatego działa on jak skuteczny odstraszacz. Wystarczy wycisnąć sok z cytryny – można użyć go bez rozcieńczania lub zmieszać z wodą w proporcji pół na pół. Następnie przelewamy płyn do butelki z atomizerem i spryskujemy ścieżki mrówek oraz miejsca, którymi dostają się do wnętrza, takie jak okolice drzwi, okien czy szczeliny. Zabieg ten należy powtarzać regularnie, co kilka dni, dopóki intruzi całkowicie nie znikną.