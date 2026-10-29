Różowy Październik z dm i Tesori d’Oriente. Dorota Gardias i eksperci onkologiczni spotkają się z mieszkankami Siemianowic Śląskich

Różowy Październik to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat raka piersi i znaczenia jego wczesnego wykrywania. Z tej okazji drogerie dm i Tesori d’Oriente łączą siły, by zachęcać kobiety do regularnych badań, rozmowy o zdrowiu i świadomej troski o siebie.

Podczas wydarzenia uczestniczki będą mogły spotkać się z Dorotą Gardias, która aktywnie angażuje się w promowanie profilaktyki raka piersi. Do rozmów dołączą także dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda, prezes Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, mgr Anna Więcek, psycholog związana z Górnośląską Fundacją Onkologiczną oraz dr hab. n. med. Ewa Chmielik i dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek z Narodowego Instytutu Onkologii. Spotkanie będzie okazją do zdobycia wiedzy, zadania pytań ekspertom i spojrzenia na profilaktykę zarówno z perspektywy medycznej, jak i psychologicznej. Na odwiedzających drogerię czekają również dodatkowe niespodzianki i upominki. Przy zakupie dwóch dowolnych produktów marki Tesori d’Oriente klienci otrzymają gratis żel pod prysznic tej marki, a przy zakupie dwóch produktów marki Balea - żel Balea. Przygotowano także bezpłatne herbaty Teekanne, shoty prozdrowotne Welsom, batony Nick’s oraz degustację kawy i herbaty.

Pielęgnacja jest ważnym elementem codziennej troski o siebie, ale prawdziwy dobrostan zaczyna się od zdrowia. W dm kierujemy się zasadą „Tu liczy się człowiek”, dlatego chcemy wspierać naszych klientów również poprzez inicjatywy, które zachęcają do dbania o siebie i swoje samopoczucie. Serdecznie zapraszamy mieszkanki Siemianowic Śląskich i okolic do spotkania z ekspertami. Warto znaleźć chwilę dla siebie i pamiętać, że profilaktyka może uratować życie – mówi Agnieszka Hnidiuk, kierowniczka regionalna drogerii dm.

Dwie marki, wspólny cel

Partnerem inicjatywy jest Tesori d’Oriente, marka kosmetyczna znana z znana z koncentratów do płukania, produktów do pielęgnacji ciała i charakterystycznych kompozycji zapachowych inspirowanych orientalnymi rytuałami piękna i relaksu. Współpraca z dm z okazji Różowego Października łączy codzienną troskę o dobre samopoczucie z edukacją zdrowotną i zachęcaniem do profilaktyki.

Autor: PRARTMEDIA/ Materiały prasowe

Dwie marki, wspólny cel Partnerem inicjatywy jest Tesori d’Oriente, marka kosmetyczna znana z znana z koncentratów do płukania, produktów do pielęgnacji ciała i charakterystycznych kompozycji zapachowych inspirowanych orientalnymi rytuałami piękna i relaksu. Współpraca z dm z okazji Różowego Października łączy codzienną troskę o dobre samopoczucie z edukacją zdrowotną i zachęcaniem do profilaktyki.

Będzie to już drugie wydarzenie organizowane przez dm i Tesori d’Oriente w ramach tegorocznego Różowego Października. Pierwsze odbyło się w ubiegłym tygodniu w warszawskiej drogerii dm przy ulicy Łopuszańskiej i przyciągnęło liczne grono zainteresowanych. Organizatorzy liczą, że również mieszkanki Śląska skorzystają z okazji do rozmowy z ekspertami i zdobycia praktycznej wiedzy na temat profilaktyki.

Przypomnijmy, spotkanie odbędzie się 30 października 2026 r., w godzinach 15:00–18:00, w drogerii dm w OTO Parku, przy ul. Sienkiewicza 12A w Siemianowicach Śląskich. Kosmetyki Tesori d’Oriente w ofercie dm dostępne są TUTAJ.