Przed nami kolejne fale upałów. Wraz z Cezarym Pazurą podpowiemy, jak zadbać o chłód w domu bez obciążania klimatyzacji

Wysokie temperatury sprawiają, że komfort staje się jednym z największych wyzwań letnich miesięcy. Jak wynika z badania Verian przeprowadzonego na zlecenie Somfy, 63% Polaków przyznaje, że upał pogarsza ich samopoczucie. Ponad połowa zauważa jego wpływ na zdrowie fizyczne, a 45% także na zdrowie psychiczne. Jednocześnie 69% obawia się wzrostu kosztów energii elektrycznej. Nic więc dziwnego, że coraz większe znaczenie nabierają rozwiązania, które pomagają utrzymać komfort we wnętrzach bez konieczności ciągłego korzystania z klimatyzacji.

Komfort podczas upałów zaczyna się wcześniej

Zazwyczaj sięgamy po dodatkowe chłodzenie dopiero wtedy, gdy dom jest już nagrzany. Tymczasem o temperaturze wewnątrz pomieszczeń warto pomyśleć jeszcze wcześniej – zanim za oknem pojawi się ponad 30°C. Im szybciej ograniczymy dopływ słońca do wnętrz, tym łatwiej utrzymać w domu stabilną i przyjemną temperaturę. Jakie rozwiązania mogą w tym pomóc?

Podczas upałów odpowiednie zacienienie robi ogromną różnicę. Dzięki automatycznym roletom możemy szybko ograniczyć nagrzewanie się przestrzeni i stworzyć przyjemny cień. To sprawia, że nawet w bardzo ciepłe dni taras pozostaje miejscem, z którego nadal chętnie korzystamy – podkreśla Cezary Pazura.

Autor: Publicis Consultants/ Materiały prasowe

Jak wynika z badania Verian, 54% Polaków mieszka w budynkach z dużymi przeszkleniami. Choć zapewniają one dostęp do naturalnego światła, latem mogą również sprzyjać szybszemu nagrzewaniu pomieszczeń. Dlatego warto najpierw sprawdzić, które pomieszczenia są najbardziej narażone na działanie słońca i odpowiednio je zabezpieczyć. Ważną rolę odgrywają w tym właśnie osłony zewnętrzne. Rolety, żaluzje fasadowe czy screeny wyposażone w napędy i automatykę mogą reagować na poziom nasłonecznienia i inteligentnie chronić wnętrza przed nadmiernym nagrzewaniem. Według danych TBC dla Francuskiej Federacji Budowlanej, rozwiązania tego typu mogą obniżyć temperaturę w pomieszczeniach o 4-7°C oraz ograniczyć potrzebę korzystania z klimatyzacji nawet o 70%.

Co ważne, wdrożenie takich rozwiązań nie musi wiązać się z dużym remontem. Rolety z napędami solarnymi można zamontować również w istniejących budynkach, bez prowadzenia dodatkowego okablowania. Po połączeniu ich z centralą TaHoma® switch mogą działać automatycznie, dostosowując się do pory dnia, poziomu nasłonecznienia czy indywidualnych scenariuszy przygotowanych przez domowników. Dzięki temu odpowiednie zacienienie pojawia się dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebne.

Autor: Publicis Consultants/ Materiały prasowe

Przede wszystkim przestałem myśleć o codziennym opuszczaniu i podnoszeniu rolet oraz włączaniu oświetlenia. Teraz wszystko możemy zrobić jednym kliknięciem, więc nie trzeba o tym pamiętać ani chodzić po kuchni letniej, aby wszystko zrobić ręcznie. To niewielka zmiana, ale na co dzień naprawdę robi dużą różnicę – wyjaśnia aktor.

Lato pod kontrolą

Jak widzicie, przygotowanie domu na wysokie temperatury nie wymaga wielkiej rewolucji ani kosztownych inwestycji. Odpowiednie zacienienie, automatyzacja oraz kilka prostych zmian codziennych nawyków mogą skutecznie ograniczyć nagrzewanie wnętrz i poprawić komfort domowników. W cieplejsze dni warto także wprowadzić dodatkowe nawyki, np. częściej wybierać posiłki niewymagające długiego pieczenia, suszyć pranie na świeżym powietrzu czy wyłączać urządzenia, z których akurat nie korzystamy. To niewielkie decyzje, ale razem pomagają utrzymać przyjemniejszą temperaturę w domu i rozsądniej korzystać z energii.