Nowa era mobilności. Boom na górski urlop z e-bikiem

E-rewolucja nabiera tempa

Z badania „Polak na rowerze 2026”, zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden wynika, że aż 79% z nas wsiada na rower co najmniej raz w roku. Główną motywacją do wyboru tej aktywności jest czysta przyjemność z jazdy – tak deklaruje aż 74% badanych. Ponad połowa rowerzystów zwraca także uwagę, że ważne w ich ulubionej aktywności jest poczucie wolności i kontakt z naturą. W tym kontekście niezwykłą popularność zyskują rowery elektryczne, które skutecznie niwelują barierę wieku czy sprawności fizycznej, stając się w Polsce prawdziwym hitem.

Trend, który przez lata rozwijał się dynamicznie w Holandii, we Włoszech czy w austriackich Alpach, na dobre zadomowił się również u nas. Jak wynika z raportu analityków Banku Pekao „Rower w gospodarce i w życiu”, w Polsce już co czwarty sprzedawany jednoślad posiada napęd elektryczny, a wydatki na ten segment stanowią aż 60% całkowitych obrotów na krajowym rynku rowerowym. W ślad za rosnącą sprzedażą, równie imponująco zwiększa się zainteresowanie wypożyczaniem tego typu sprzętu, co widać szczególnie wyraźnie podczas letniego sezonu w górskich kurortach.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Karkonosze dostępne bardziej niż kiedykolwiek

Boom na e-bike’i wyraźnie wpływa na branżę turystyczną, która błyskawicznie reaguje na nowe oczekiwania, dostosowując infrastrukturę do potrzeb współczesnego, aktywnego podróżnika. Doskonałym tego przykładem są Karkonosze – jeden z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez miłośników turystyki rowerowej.

Górskie kurorty doskonale rozumieją, że dzisiejszy gość oczekuje wygody i kompleksowych rozwiązań. Zamiast transportować własny, ciężki sprzęt przez pół Polski, turyści wolą skorzystać z wysokiej jakości rowerów dostępnych na miejscu, często w pakiecie z pomocą przewodnika – mówi Patrycja Dawgiert, dyrektor marketingu Grupy Hotelowej Condo.pl.

Odzwierciedleniem nowoczesnego podejścia do aktywnej turystyki w Karkonoszach jest Hotel Tremonti Karpacz. Obiekt wykracza poza standardowe usługi, oferując gościom nie tylko dostęp do nowoczesnego sprzętu bezpośrednio w hotelu, ale również strefę wellness z masażami przygotowanymi z myślą o regeneracji po wysiłku. Dodatkowym atutem jest wsparcie lokalnego przewodnika. Goście mogą bezpłatnie wziąć udział w zorganizowanych wyprawach, podczas których ekspert dostarcza cennych wskazówek, pomaga dopasować trasę do kondycji i umiejętności grupy, a przy tym pokazuje najpiękniejsze, nieoczywiste zakątki Karkonoszy.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

E-bike jako filar ekoturystyki

Świadomość ekologiczna europejskich turystów stale rośnie, odgrywając coraz większą rolę przy wyborze miejsca na urlop. Odkrywanie lokalnych atrakcji za pomocą alternatywnych form transportu staje się dziś priorytetem dla wielu rodzin. Zjawisko to doskonale widać na przykładzie ofert hotelowych w popularnych kierunkach ekoturystycznych takich jak Norwegia czy Finlandia, a także w polskich górach. W ten szerszy trend zrównoważonej turystyki idealnie wpisuje się rosnąca popularność rowerów z napędem elektrycznym.

E-bike’i zachęcają do pozostawienia samochodu na hotelowym parkingu, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i odciążenie lokalnych dróg w obleganych miejscowościach turystycznych. Co więcej, wsparcie silnika elektrycznego zaciera różnice w kondycji fizycznej. Dzięki temu e-rowery łączą różne grupy wiekowe, umożliwiając wspólną, bezstresową aktywność na świeżym powietrzu całym, wielopokoleniowym rodzinom.

Dla wielu turystów to także sposób na bardziej świadome podróżowanie – bliżej natury, wolniej, ale jednocześnie bez rezygnacji z komfortu. Możliwość pokonania większych dystansów bez nadmiernego zmęczenia sprawia, że e-bike’i otwierają dostęp do miejsc, które wcześniej były zbyt trudne lub czasochłonne do zdobycia – podsumowuje Waldemar Cich, przewodnik wycieczek rowerowych w hotelu Tremonti Karpacz.