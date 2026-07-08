Polscy lekarze toną w wiedzy. AI pomoże im odzyskać czas dla pacjentów

Lekarze nie nadążają za publikacjami medycznymi

Polscy lekarze są przeciążeni lawinowym przyrostem wiedzy. Co roku w głównych bazach danych indeksowanych jest ponad 2,6 mln artykułów naukowych. Każdego dnia dołączają do nich kolejne 3–5 tys. publikacji. Jak podaje Docplanner, przy takim tempie coraz trudniej pozostawać na bieżąco z aktualnymi etycznymi, badaniami czy rekomendacjami.

To jednak tylko jedno z wyzwań. Z „Ogólnopolskiego badania dobrostanu lekarek i lekarzy” wynika, że 77% lekarzy doświadcza przeciążenia psychicznego związanego z pracą. Kolejne 43% wskazuje na dużą presję czasu. Problem dotyka zwłaszcza młodych medyków.

Biurokracja zabiera nawet 30% czasu pracy lekarzy

Na to nakładają się obowiązki administracyjne. Ponad połowa lekarzy POZ uważa biurokrację za największy problem swojej pracy. Jak podaje Docplanner, formalności mogą zajmować nawet do 30% czasu pracy lekarza.

Lekarze muszą jednocześnie leczyć, prowadzić dokumentację i nadążać za stale aktualizującą się wiedzą. W efekcie czasu zaczyna brakować tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, czyli podczas kontaktu z pacjentem.

Polacy oczekują więcej niż tylko trafnej diagnozy

Z raportu Centrum Medycznego CMP wynika, że 30% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej rozważa zmianę placówki z powodu braku empatii personelu. Wielu wskazuje też na zbyt długi czas oczekiwania na wizytę oraz ograniczoną dostępność terminów.

Rosną też oczekiwania. Pacjenci chcą mieć poczucie, że lekarz ma czas, uważnie ich wysłucha i podejmie decyzję w oparciu o najnowszą wiedzę.

Coraz więcej Polaków korzysta z prywatnej opieki medycznej, licząc na szybszy dostęp do specjalistów i więcej czasu podczas wizyty. Szacuje się, że robi to już ponad 60% społeczeństwa.

Nie rozwiązuje to jednak problemu. Zarówno w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia lekarze nadal mierzą się z rosnącą liczbą obowiązków oraz lawiną nowej wiedzy.

AI odciąży w najbardziej czasochłonnym zadaniu

Rozwiązaniem, które ma pomóc lekarzom odzyskać część czasu, jest sztuczna inteligencja. To właśnie o działanie AI opiera się Noa Evidence, nowe narzędzie udostępnione przez ZnanyLekarz.

Noa Evidence analizuje tysiące recenzowanych publikacji naukowych i wytycznych klinicznych, a następnie przygotowuje ich uporządkowane podsumowania wraz z linkami do oryginalnych źródeł. Dzięki temu lekarz może szybciej odnaleźć potrzebne informacje i zweryfikować ich źródła, zachowując pełną kontrolę nad decyzją kliniczną.

Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o dynamicznym tempie współczesnej praktyki medycznej oraz opracowane we współpracy z lekarzami, aby wspierać ich w codziennej pracy.

Lekarze nie powinni wybierać między byciem na bieżąco a poświęcaniem czasu pacjentom. Noa Evidence zamienia godziny przeglądania literatury w sekundy, pomagając profesjonalistom medycznym uzyskać dostęp do aktualnej wiedzy dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebują, bez zakłócania ich dnia pracy – komentuje Karol Traczykowski, VP AI Solutions w Docplanner.

Narzędzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich polskich lekarzy

Narzędzie w formie asystenta będzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich lekarzy w Polsce. Według twórców ma być szczególnie przydatne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów prowadzących złożone przypadki oraz pracujących indywidualnie, którzy nie zawsze mają możliwość szybkiej konsultacji z innymi specjalistami.

Noa Evidence pozwala szybciej odnaleźć potrzebne informacje bez konieczności przeszukiwania wielu baz danych oraz czasopism naukowych. Każde podsumowanie zawiera odwołania do źródeł, dzięki czemu lekarz może samodzielnie zweryfikować przedstawione dane.

Możemy mieć czasu na rozmowę z lekarzem

Korzyści tego rozwiązania odczuć mają też pacjenci. Szybszy dostęp lekarza do najnowszej wiedzy pozwala poświęcić więcej uwagi rozmowie podczas wizyty i wyjaśnieniu proponowanych metod leczenia w oparciu o dowody naukowe. Ma to szczególne znaczenie w przypadku bardziej złożonych lub mniej typowych schorzeń.

Noa Evidence wspiera wyłącznie analizę literatury medycznej. Nie stawia diagnoz, nie rekomenduje leczenia oraz nie przetwarza danych pacjentów. Wszystkie decyzje kliniczne pozostają wyłączną odpowiedzialnością lekarza.