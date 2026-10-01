Prawie 48 mln kanapek sprzedanych w Żabce. Sieć rozszerza ofertę o kolejne nowości

Kanapki to jeden z najbardziej powszechnych codziennych wyborów żywieniowych Polaków. Sprawdzają się zarówno jako szybki i wygodny posiłek w ciągu dnia, jak i przekąska w drodze do szkoły czy na uczelnię. Badania pokazują, że aż 91 proc. respondentów przyznaje, że przygotowuje je co najmniej raz w miesiącu[1]. Kanapki stają się także przekąską coraz częściej kupowaną w drodze – co trzeci Polak deklaruje, że co najmniej raz w miesiącu sięga w sklepie po ten produkt.

Od lat rozwijamy ofertę kanapek, łącząc tradycyjne, dobrze znane kompozycje smakowe z inspiracjami smakami kuchni świata oraz rynkiem gastronomicznym. Tym samym odpowiadamy na zmieniające się trendy i oczekiwania konsumentów. Chcemy, aby każdy mógł znaleźć w naszej ofercie coś dla siebie – zarówno klasyczne, sprawdzone i dobrze znane smaki, jak i nowe, zaskakujące połączenia, które pozwalają odkrywać kanapki na nowo – mówi Jan Kisielewski, brand & innovation director w Żabka Polska.

Klasyka i nowe smaki Tomcio Paluch w ofercie Żabki

Żabka przygotowała nowe warianty kanapek marki Tomcio Paluch. Sympatycy wrapów mogą skosztować dwóch nowych rodzajów tej pełnowartościowej przekąski zawiniętej w tortillę w cenie 13,99 zł/szt. Wrap Cezar to klasyczne połączenie kurczaka, bekonu, sałaty i sosu Cezar. Z kolei Wrap Kurczak & Pesto Dressing to mix soczystego kurczaka, suszonych pomidorów, świeżej sałaty i aromatycznego sosu pesto.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

W ostatnim czasie do portfolio Tomcia Palucha dołączyły dwie nowe bułki – z charakterystycznym tłoczeniem w kształcie kłosa. Wariant Jajko&Bekon to puszysta bułka z makiem, wypełniona jajkiem sadzonym, chrupiącym bekonem i solonym masłem. Z kolei Bułka Kłos z Kurczakiem łączy soczystego kurczaka w ziołach, sałatę i dodatki, a całość dopełnia bułka z paprykową posypką. Oba warianty są dostępne w cenie od 8,99 zł/szt. Coś dla siebie znajdą więc sympatycy tradycyjnych bułek, idealnych na śniadanie, pożywną propozycję w ciągu dnia lub posiłek w podróży, który równocześnie jest wartościowym źródłem białka.

Poranny głód zaspokoi ręcznie składana Kajzerka pszenno-orkiszowa 5 ziaren z kremowym serkiem twarogowym, ogórkiem, rzodkiewką, szczypiorkiem i sałatą, uzupełniona masłem solonym i będąca źródłem błonnika w cenie 6,99 zł/szt. Dopełnieniem nowej oferty jest Bagietka pszenno-owsiana w cenie 12,99 zł/szt., będąca efektem nowej współpracy w kategorii kanapek z marką Krakus. Jej podstawę stanowi szynka eksportowa Krakus, od lat obecna w asortymencie Żabki i ceniona przez konsumentów poszukujących znanych, tradycyjnych smaków.

Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Prawie 48 milionów sprzedanych kanapek

Kanapki cieszą się dużym zainteresowaniem klientów Żabki – tylko w tym roku sieć sprzedała ich blisko 48 mln sztuk. Konsumenci każdego dnia wybierają różne rodzaje bagietek, kajzerek, bajgli i kanapek trójkątnych – zarówno w wersji na ciepło, jak i tradycyjnej. Prawdziwym hitem są bagietki w wersji Hot Strips i Andaluzyjska oraz kanapki trójkątne – Cezar i Jajko&Bekon.

Klienci sięgają także po produkty High Protein Tomcio Paluch z wysoką zawartością białka. Często wybierają m.in. wersję z pastą jajeczną, kurczakiem pieczonym, szynką drobiową czy polecaną przez znanego szefa kuchni i ambasadora oferty gastronomicznej Żabki – Mateusza Gesslera – kanapkę z szynką z indyka, która w październiku 2025 r. wyróżniona została w konkursie „Dobry Produkt 2025” w kategorii marek własnych.