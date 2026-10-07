Ekstraklasa koszykarek. Zwycięstwo MB Zagłębie Sosnowiec nad Ślęzą Wrocław

Zacięte starcie w Ekstraklasie koszykarek

Mecz pomiędzy MB Zagłębie Sosnowiec a 1KS Ślęza Wrocław dostarczył wielu emocji kibicom Ekstraklasy koszykarek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 76:72 dla drużyny z Sosnowca. Rywalizacja toczyła się kwartami: 16:21, 21:22, 18:14 i 21:15.

Początkowa przewaga zespołu z Wrocławia została zniwelowana w drugiej połowie meczu. Zawodniczki MB Zagłębie Sosnowiec wykazały się determinacją, co pozwoliło im ostatecznie triumfować na własnym parkiecie. Spotkanie to pokazało wyrównany poziom obu rywalizujących ekip.

Kto zdobywał punkty na parkiecie?

Najskuteczniejszą zawodniczką w drużynie zwycięzców była Aleksandra Zięmborska, rzucając 21 punktów. Tuż za nią znalazły się Jada Walker z 16 punktami oraz Beatrix Meresz, która dopisała do konta drużyny 14 oczek. Pozostałe punkty zdobyły: Nadia Kłobukowska (9), Aldona Morawiec (6), Justyna Adamczuk (5), Nina Micek (3) oraz Jada Rice (2). Marta Vargas i Julia Wojtysiak zakończyły mecz bez punktów.

W ekipie 1KS Ślęza Wrocław najwięcej punktów zdobyła Deyona Gaston (19). Ameryst Alston i Aleksandra Mielnicka rzuciły po 14 punktów każda, a Zuzanna Kulińska dołożyła 10 oczek. Swój wkład miały także Natalia Rutkowska (9), Weronika Gajda (4) oraz Digna Strautmane (2). Bez punktów mecz zakończyły Zuzanna Puc i Julia Jeziorna.