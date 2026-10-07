Ekstraklasa koszykarek. KSSSE Enea AJP pokonuje Wisłę Kraków

Zdecydowane zwycięstwo Gorzowa Wlkp.

Mecz pomiędzy PGE Wisłą Kraków a KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zakończył się wynikiem 57:77. Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana i zakończyła się minimalnym prowadzeniem gospodyń 12:11. W kolejnych częściach spotkania dominowały już koszykarki z Gorzowa, wygrywając drugą kwartę 17:9, trzecią 25:20, a czwartą 24:16.

Najwięcej punktów dla krakowskiej drużyny zdobyła Taylor Williams, która zapisała na swoim koncie 14 oczek. Chantel Horvat oraz Yvonne Turner dołożyły po 9 punktów dla zespołu z Krakowa. Pozostałe zawodniczki, w tym Agata Gilmajster z 8 punktami, nie zdołały odwrócić losów spotkania.

W ekipie z Gorzowa Wielkopolskiego punktowanie rozłożyło się bardzo równomiernie. Najlepiej spisała się Courtney Hurt, która zdobyła 14 punktów dla zwycięskiej drużyny. Elle Ladine dołożyła 12 punktów, a Taina Mair oraz Wiktoria Stasiak zapisały na swoich kontach po 11 punktów.

Przed meczem krakowski klub przekazał ważną informację dotyczącą funkcjonowania zespołu. Polska Grupa Energetyczna została nowym sponsorem tytularnym drużyny. W związku z tym, do końca obecnego sezonu, zespół będzie występował w lidze pod nazwą PGE Wisła.