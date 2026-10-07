Ekstraklasa koszykarek. Kto zdominował starcie w Bochni?

Dominacja gospodyń na koszykarskim parkiecie

Koszykarki Contimax MOSIR Bochnia odniosły zdecydowane zwycięstwo nad drużyną Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra. Spotkanie zakończyło się bardzo wysokim wynikiem 111:69, co jednoznacznie podkreśla ogromną przewagę miejscowego zespołu. Gospodynie w pełni kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku już od pierwszej kwarty, którą wygrały 29:21. Kolejne odsłony meczu to konsekwentne budowanie przewagi przez świetnie dysponowane zawodniczki z Bochni.

Druga kwarta zakończyła się rezultatem 28:17 na korzyść zespołu Contimax MOSIR Bochnia. Po krótkiej przerwie gospodynie nie zwalniały narzuconego tempa, wygrywając trzecią partię w stosunku 23:14. W ostatniej części tego spotkania miejscowe koszykarki rzuciły aż 31 punktów, tracąc zaledwie 17 oczek. Mecz był doskonałym pokazem zespołowej siły ofensywnej triumfatorek tego niezwykle jednostronnego pojedynku.

Zdobycze punktowe czołowych koszykarek obu drużyn

W zwycięskim zespole z Bochni na największe wyróżnienie zasługuje przede wszystkim Marta Marcinkowska, która zapisała na swoim koncie 20 punktów. Bardzo dobre zawody rozegrała również Karolina Dżochowska, kończąc mecz z dorobkiem 19 oczek. Amerykańskie wsparcie zapewniły Anaya Peoples oraz Britney Jones, zdobywając odpowiednio 17 i 16 punktów. Swoją cegiełkę do imponującego sukcesu gospodyń dołożyły także Jastina Kosalewicz z 13 punktami oraz Laura Stockton z 12 oczkami.

W ekipie Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra zdecydowaną liderką pod względem skuteczności była Camryn Taylor, będąca autorką aż 24 punktów. Isidora Tripković oraz Patrycja Domka rzuciły po 11 oczek dla przyjezdnej drużyny w tym trudnym starciu. Z kolei Alicja Falkowska zdołała zgromadzić na swoim koncie równe 10 punktów. Niestety spore wysiłki poszczególnych zawodniczek nie wystarczyły, aby nawiązać wyrównaną walkę z tak silnym przeciwnikiem.