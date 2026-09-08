Szkolne korytarze jako lustro trendów i potrzeb społecznych. Co będzie kształtować wybory dzieci i rodziców w roku szkolnym 2026/2027?

Kolorowe plecaki, ulubieni bohaterowie z gier i bajek, wygodne ubrania czy starannie skompletowane wyprawki szkolne to dziś znacznie więcej niż sezonowe trendy. Wybory dzieci i ich rodziców coraz częściej odzwierciedlają szersze zjawiska społeczne – potrzebę wyrażania siebie, poszukiwanie komfortu, tęsknotę za tym, co znajome oraz coraz większe znaczenie codziennych małych przyjemności.

Dziś przygotowanie do nowego roku szkolnego oznacza znacznie więcej niż zakup kilku niezbędnych produktów. Rodzice szukają rozwiązań, które łączą atrakcyjny design, jakość, funkcjonalność i dobrą cenę, a jednocześnie pozwalają sprawnie skompletować wszystko, czego dziecko potrzebuje na szkolny dzień. To właśnie te potrzeby najmocniej wpływają dziś na trendy, które będą obserwowane na szkolnych korytarzach.

Odwaga wyrażania siebie znów na topie

Po kilku sezonach dominacji stonowanych kolorów i minimalistycznych stylizacji dzieci i nastolatki ponownie sięgają po bardziej wyraziste rozwiązania. Moda staje się narzędziem budowania własnej tożsamości, a kolor jednym z najprostszych sposobów pokazania charakteru.

W nadchodzącym sezonie szczególnie mocno zaznaczą swoją obecność energetyczne czerwienie, żółcie, pomarańcze oraz różne odcienie niebieskiego. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się kobaltowy – kolor, który eksperci wskazują jako jeden z hitów nadchodzącego sezonu.

Dla młodych ludzi moda jest dziś jednym z najważniejszych sposobów wyrażania siebie. Widzimy wyraźny powrót do odważniejszych kolorów i bardziej indywidualnego podejścia do stylu, które pozwala podkreślić własną osobowość – wyjaśnia Agata Żwirska, Head of Design w Pepco

Mniej rzeczy, więcej możliwości

Równolegle do potrzeby wyrażania siebie rośnie znaczenie wygody i prostszych wyborów. Coraz więcej rodziców stawia na przemyślane zakupy i garderobę opartą na elementach, które można łatwo ze sobą łączyć.

Popularność zyskują gotowe zestawy, spójne kolorystycznie kolekcje i uniwersalne fasony. Liczy się nie tylko wygląd, ale również funkcjonalność oraz możliwość skompletowania całej wyprawki w jednym miejscu – od ubrań po szkolne akcesoria.

Coraz więcej rodzin szuka dziś nie pojedynczych produktów, ale kompleksowych rozwiązań. Widzimy, że rodzice chcą skompletować całą wyprawkę szkolną w jednym miejscu, oszczędzając czas i ograniczając stres związany z przygotowaniami do nowego roku szkolnego. Dlatego tak ważne staje się połączenie odzieży, artykułów szkolnych, akcesoriów i produktów licencyjnych w jedną spójną ofertę – komentuje Magdalena Brzoskowska, Clothing Category Management Director

Nostalgia łączy pokolenia

Jednym z najciekawszych zjawisk wpływających dziś na modę jest nostalgia. Motywy inspirowane dzieciństwem, estetyką lat 90. czy początku XXI wieku wracają nie tylko do kolekcji dla dorosłych, ale także do świata dzieci i nastolatków.

Trend określany mianem kidult pokazuje, że granice między pokoleniami coraz bardziej się zacierają. Dzieci i rodzice inspirują się nawzajem, a wiele motywów budzi pozytywne emocje po obu stronach.

Projektując kolekcje Back to School obserwujemy nie tylko światowe trendy, ale także zmieniające się oczekiwania dzieci i ich rodziców. Coraz częściej inspiracje, które trafiają do młodszego pokolenia, budzą również pozytywne emocje u dorosłych. To sprawia, że moda staje się przestrzenią wspólnych doświadczeń i rozmów między pokoleniami – mówi Agata Żwirska, Head of Design w Pepco

Komfort staje się nowym luksusem

Jeszcze kilka lat temu moda często wymagała kompromisów między wyglądem a wygodą. Dziś dzieci i rodzice nie chcą już wybierać.

Rosnąca popularność sportowych fasonów, miękkich materiałów i funkcjonalnych rozwiązań pokazuje, że komfort staje się jedną z najważniejszych wartości. Ubrania mają sprawdzać się zarówno podczas lekcji, jak i po szkole, zapewniając swobodę ruchu i wygodę przez cały dzień.

To część szerszego trendu, w którym coraz większe znaczenie zyskują równowaga, dobre samopoczucie i codzienny komfort, a nie perfekcja czy nieustanna rywalizacja.

Moda ma wywoływać emocje

W świecie pełnym informacji i bodźców coraz większą rolę odgrywają rzeczy, które po prostu poprawiają nastrój. Dlatego jednym z najsilniejszych trendów pozostają motywy inspirowane światem popkultury – bohaterowie bajek, filmów, seriali czy gier, z którymi dzieci chcą się identyfikować.

Równocześnie popularność zyskują motywy zwierzęce, które symbolizują bliskość, bezpieczeństwo i pozytywne emocje. Zarówno licencje, jak i wzory inspirowane światem zwierząt odpowiadają na rosnącą potrzebę otaczania się tym, co znajome, przyjazne i budzące dobre skojarzenia.

Dzieci zwracają dziś dużą uwagę na wzory, kolory i bohaterów, z którymi mogą się utożsamiać. Dlatego produkty licencyjne od lat pozostają ważnym elementem szkolnych kolekcji. Są czymś więcej niż dekoracją – pomagają dzieciom wyrażać zainteresowania i sprawiają, że codzienne przedmioty stają się bardziej osobiste – mówi Agata Żwirska, Head of Design w Pepco

Więcej niż moda

Choć szkolne trendy zmieniają się z sezonu na sezon, jedno pozostaje niezmienne – coraz częściej są odzwierciedleniem szerszych zmian społecznych. Potrzeba wyrażania siebie, poszukiwanie komfortu, znaczenie rodzinnych doświadczeń czy rola codziennych małych przyjemności wpływają dziś nie tylko na to, co dzieci noszą, ale również na decyzje zakupowe całych rodzin.

Dla Pepco obserwacja tych zmian jest częścią szerszego podejścia do budowania oferty bliskiej codziennym potrzebom rodzin. Marka rozwija kolekcje w oparciu o zmieniające się oczekiwania klientów, łącząc aktualne trendy z funkcjonalnością, jakością i przystępną ceną.

Dlatego przygotowując wyprawkę na nowy rok szkolny, rodzice szukają nie tylko modnych produktów, ale także rozwiązań, które pozwolą skompletować wszystko w jednym miejscu, w rozsądnej cenie i bez kompromisów między stylem a funkcjonalnością. To właśnie na styku tych potrzeb rodzą się trendy, które w najbliższych miesiącach będą kształtować szkolne korytarze w całej Polsce.