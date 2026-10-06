Pora na coś dobrego? Glovo sprawdziło, kiedy Polacy najchętniej rozpieszczają się kawą

Poniedziałki nie rozpieszczają

Weekend dla wielu zaczyna się oficjalnie dopiero po godzinach pracy, ale dane Glovo sugerują, że wielu Polaków może myśleć o nim znacznie wcześniej. Choć największy ruch przypada na dni wolne (liderem zestawienia jest niedziela), to w ścisłej czołówce najpopularniejszych momentów zamawiania kaw znalazł się również piątek o godzinie 9:00. Interesującym punktem odniesienia pozostaje poniedziałek, który generuje najmniej zamówień kawowych w całym tygodniu. Może to oznaczać, że zamówiona kawa jest raczej traktowana jako przedsmak weekendu lub jego ukoronowanie.

Napoje kawowe najczęściej zamawiane są w godzinach porannych, a szczyt aktywności użytkowników przypada między 9.00 a południem.

Mleczna zamiast espresso

Gdyby o kawowych preferencjach Polaków decydowała wyłącznie potrzeba pobudzenia, liderem zestawienia powinna być filiżanka espresso lub mocne americano. Dane Glovo pokazują jednak coś zupełnie innego. Aż połowę wszystkich zamówień stanowi latte, a zaraz za nią na podium plasują się równie deserowe frappe i cappuccino. W okresie letnim preferencje Polaków kształtują się nieco inaczej, a ponad połowa zamawiających sięga wówczas po kawy mrożone. Chociaż i tu dominują po prostu zimne wersje kaw mlecznych.

Najchętniej wybierane kawy łączy jedno: są łagodniejsze i stworzone raczej do delektowania się nimi niż wypicia w pośpiechu. Na drugim biegunie znalazły się espresso, macchiato, espresso tonic i cold brew, które należą do najrzadziej zamawianych pozycji.

Czas na słodki odpoczynek

O tym, że kawa coraz częściej bywa małą codzienną nagrodą, świadczą również preferencje smakowe użytkowników. Najpopularniejszymi kawami na platformie Glovo w ciągu ostatnich 12 miesięcy były karmelowa oraz jagodowa iced latte. Obie największą popularnością cieszą się między 11.00 a 13.00, a szczyt zamówień przypada dokładnie w południe. To pora, która wykracza już poza klasyczny poranny rytuał. Dane pokazują, że w środku dnia chętnie wybieramy kawy słodsze i bardziej deserowe, zamieniając zwykłą przerwę w moment, który można poświęcić wyłącznie sobie.

Listopad miesiącem małej nagrody

Jesienna aura, krótsze dni i perspektywa kończącego się roku sprawiają, że ten okres sprzyja szukaniu drobnych powodów do poprawy nastroju. Nic więc dziwnego, że to właśnie w listopadzie użytkownicy Glovo najczęściej zamawiają kawę.