Popłakał się, bo zabrakło Delicji. Potem przepracował w fabryce ponad 40 lat

W Płońsku zapach ciastek od dawna jest częścią codzienności. Dla jednych oznacza pierwszą pracę, dla innych stabilne zatrudnienie, przyjaźnie na lata albo miejsce, w którym poznali swoich partnerów. Przez 50 lat fabryka Mondelez stała się dla wielu mieszkańców czymś więcej niż zakładem pracy. Stała się częścią miasta, rodzinnych historii i wspomnień kilku pokoleń.

To właśnie tutaj w 1977 roku powstały pierwsze Delicje Szampańskie. W czasach, gdy słodycze były rarytasem, miały w sobie coś z małego luksusu – produktu, na który się czekało z wypiekami na twarzy, po który stało się w kolejkach i który potrafił uczynić każdą okazję wyjątkową.

Marek Podlecki pamięta to bardzo dobrze.

Do fabryki trafiłem z miłości do słodyczy. W szkole średniej stałem dwie godziny w kolejce po Delicje i kiedy ich zabrakło, popłakałem się – wspomina z uśmiechem. – W czasie komuny Delicje, jak i inne ciastka, trudno było dostać w Polsce. To były czasy, w których słodycze naprawdę były rarytasem.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Pan Marek przez lata przeszedł drogę od pracy przy produkcji do roli lidera zespołu. W fabryce poznał też swoją żonę, z którą pracował przy produkcji swoich ulubionych ciastek. Dziś w płońskim zespole pracuje również ich syn.

Pan Marek do dziś pamięta pierwsze lata pracy i atmosferę tamtego czasu.

Zapach czekolady na hali był niesamowity, czuć go było w całym zakładzie – wspomina. Do dziś, kiedy jestem w sklepie, patrzę, gdzie stoją nasze ciastka. To daje dużą satysfakcję – dodaje.

Od kolejek po słodycze do pełnych półek

Historia fabryki w Płońsku to także historia zmiany polskiej rzeczywistości. Gdy w 1977 roku powstały tu pierwsze Delicje, słodycze miały zupełnie inny status niż dziś. Były czymś wyczekiwanym, często kupowanym na specjalne okazje, potrafiły być i prezentem, i nagrodą, i chwilą małego luksusu.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Przez kolejne dekady zmieniała się Polska, sklepy, nawyki konsumentów i sama fabryka. Produkty, po które kiedyś ustawiano się w kolejkach, z czasem na stałe zagościły na sklepowych półkach i w polskich domach. Zakład rozwijał portfolio, zwiększał skalę działania i przechodził kolejne modernizacje. Proces produkcji przeszedł ogromną ewolucję – teraz pracę człowieka wspierają nowoczesne technologie, dzięki czemu wielu pracowników awansowało na stanowiska inżynierskie i rozwinęło swoje kompetencje. Obecnie na jednej linii produkcyjnej powstaje ponad trzykrotnie więcej ciastek niż w latach 80.

Dziś fabryka Mondelez w Płońsku jest jednym z ważniejszych ośrodków produkcyjnych firmy w Europie. W ostatnim roku Mondelez zainwestował 680 mln zł w modernizację zakładu, w tym w stworzenie nowych linii produkcyjnych, budowę magazynu surowców oraz nowoczesnej infrastruktury, która zwiększy komfort zatrudnionych osób. Fabryka odpowiada m.in. za większość europejskiej produkcji marki Barni, znanej w Polsce jako Lubisie.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Można powiedzieć, że urodziłem się w tym zakładzie – śmieje się Radosław Piórkowski, którego rodzice pracowali w fabryce od jej pierwszych lat. Sam zaczynał od sezonowego pakowania ciastek, a później wrócił na stałe. – Kiedy zaczynałem, wszystko robiliśmy ręcznie. Dziś linie są w dużej mierze zautomatyzowane. To zupełnie inna praca – mówi.

Wspomina też okres, gdy był już dorosły i razem z rodzicami pracował w zakładzie na różnych zmianach

Nasz samochód przez cały dzień kursował między domem a fabryką, bo każdy jechał o innej porze.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Po 50 latach płoński zakład to nie tylko miejsce produkcji ciastek. To fragment historii miasta, rodzin i codzienności, która zmieniała się razem z Polską – od czasów, gdy Delicje były wyczekiwanym rarytasem, po współczesność, w której produkty z płońskiej fabryki Mondelez trafiają do domów milionów konsumentów nie tylko w Polsce i Europie, ale również w Australii i Stanach Zjednoczonych.

Rondo Delicji – symbol związku marki z Płońskiem

Z okazji 50-lecia fabryki i z inicjatywy Mondelez płońscy radni zdecydowali o nadaniu nazwy Rondo Delicji jednemu ze skrzyżowań miasta. To gest podkreślający znaczenie fabryki dla Płońska i jego mieszkańców oraz rolę, jaką od dekad odgrywa ona w lokalnej społeczności. To nie jedyna forma uczczenia okrągłej rocznicy. Jubileuszowi towarzyszyć będzie także wystawa przybliżająca historię zakładu i ludzi, którzy go tworzyli.