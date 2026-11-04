Popeyes rzuca wyzwanie fanom ostrości i wprowadza do menu kultowego Nashville Chicken

Kurczak w stylu Nashville to legenda amerykańskiego Południa: świeżo usmażone, chrupiące kawałki mięsa zanurza się w aromatycznym, gorącym oleju z wyrazistą mieszanką przypraw. Pikantny ogień tradycyjnie przełamują dodatki, chrupiące pikle, kremowy colesław oraz pieczywo, pomagające złagodzić uderzenie ostrości. Wraz z premierą nowej oferty w Polsce goście mają okazję spróbować Nashville Chicken i sprawdzić granice swojej wytrzymałości.

W Popeyes lubimy konkretne wyzwania, a nasi goście cenią pikantne smaki, dlatego tej zimy podkręcamy atmosferę na maksa. Po raz pierwszy wprowadzamy do polskich lokali Nashville Chicken i robimy to w formule Spicy Challenge. Każdy sam decyduje, jak daleko chce się posunąć w wyzwaniu. Można zacząć bezpiecznie od Medium Hot, wejść na wyższy poziom z wariantem Hot albo pójść na całość z wersją Super Hot. Zdajemy sobie sprawę, że ten ostatni stopień to czyste szaleństwo, dlatego do najostrzejszego poziomu dorzucamy mini shake waniliowy, żeby trochę zgasić ogień. Szykujemy też akcję w social mediach, w której rozdamy zestaw Challenge Pack, żeby sprawdzić, do którego poziomu dojdą nasi fani. Wpadajcie i testujcie swoje granice – mówi Kamila Węcka Marketing Manager Popeyes Polska.

W nowej ofercie znalazły się „gorące” kanapki w wersji podstawowej, Medium Hot Nashville Sandwich, Hot Nashville Sandwich i Super Hot Nashville Sandwich (czyli klasyczny Chicken Sandwich w stylu Nashville Chicken, w cenie 24,95 zł) oraz rozbudowanej o dodatki wersji Supreme Medium Hot, Supreme Hot oraz Supreme Super Hot Nashville Sandwich, wzbogaconej o Coleslaw (za 26,95 zł). Ogień dotrze też do popularnych chrupiących polędwiczek Nashville Tenders, podawanych w zestawie z Coleslaw’em i piklami – niezależnie od wybranego poziomu ostrości (Medium Hot, Hot lub Super Hot) kupimy je za 25,95 zł. Dla tych, którzy chcą przejść pełną skalę wyzwania za jednym razem, przygotowano zestaw Nashville Challenge Pack zawierający 3 kanapki oraz Pepsi w cenie 72,95 zł.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce. Więcej informacji dotyczących Popeyes i bieżących wydarzeń znajdziecie TUTAJ oraz na Instagramie i Tiktoku.