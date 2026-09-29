Ponad 400 produktów BIO w ofercie Kauflandu. Ekologiczna żywność coraz częściej w koszykach Polaków

Analiza koszyka Polaków pokazuje, że produkty ekologiczne przestają być już tylko okazjonalnym wyborem. We wspomnianym już badaniu aż 23 proc. respondentów deklaruje, że kupuje żywność bio często lub zawsze, co oznacza wzrost o 3 p.p. w porównaniu do danych sprzed roku. Jednocześnie 46 proc. klientów sięgających po produkty ekologiczne robi to codziennie, prawie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu.

Od warzyw i nabiału po produkty roślinne

Wśród kategorii bio najczęściej kupujemy owoce i warzywa (wskazało je 26 proc. kupujących), drób i jaja (14,6 proc.) oraz sery i produkty mleczne (12 proc.). Tuż za podium uplasowało się mięso oraz wyroby mięsne (9,3 proc.).

Rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną, z perspektywy sklepów, przekłada się na potrzebę dostępności takich produktów w różnych kategoriach. Dlatego oferta Kauflandu obejmuje zarówno produkty świeże, jak i artykuły suche, np. makarony czy płatki, umożliwiające przygotowanie pełnowartościowych posiłków.

Z produktami bio pracujemy od lat, więc na własne oczy widzieliśmy, jak zmienia się podejście Polaków do zdrowego odżywiania. Gdy w 2015 roku rozpoczynaliśmy współpracę z Kauflandem, jako pierwszy polski dostawca żywności ekologicznej do tej sieci, rynek wyglądał zupełnie inaczej. Dziś po produkty bio sięga aż 86% badanych! Nasza wieloletnia współpraca doskonale wpisuje się w ten rosnący trend. - mówi Łukasz Gębka z firmy Eko Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

Klienci sieci mogą wybierać również spośród szerokiej oferty marki własnej K-BIO Organic (wcześniej K-BIO), obejmującej m.in. nabiał (mleko, jogurty, maślankę, kefir, śmietanę, twaróg i jaja), owoce i warzywa (zarówno świeże produkty: ogórki, papryka, cytryny czy winogrona, jak i przetwory, m.in. ogórki czy kapusta kiszona). Asortyment uzupełniają także produkty takie jak passaty, oliwa, makarony, dżemy czy płatki śniadaniowe. K-BIO Organic to także produkty dla niemowląt i małych dzieci. W ofercie skierowanej do najmłodszych znajdziemy m.in. gotowe obiadki.

Natomiast z myślą o osobach poszukujących żywności pochodzenia roślinnego powstała marka K-Plant Based (wcześniej K-Take it veggie), w skład której wchodzą również produkty z certyfikatem produkcji ekologicznej, takie jak np. tofu czy napoje owsiane i migdałowe. Na półkach Kauflandu zawsze dostępny jest także szeroki wybór ekologicznych produktów marek producentów.

Więcej produktów BIO na półkach

Rozwój kategorii widać również w ilości asortymentu. Liczba samych produktów bio w sieci stale rośnie – z 412 w 2024 r. do 438 w 2025 r. Powiększa się także oferta ekologicznych owoców i warzyw marki własnej – dziś to już ok. 30 produktów.

Dane z raportu ewaluacyjnego kampanii „Przestaw się na EKO – szukaj Euroliścia 2” wskazują na stopniowe umacnianie się popytu, wzrost częstotliwości zakupów oraz coraz większą wagę certyfikacji. W Kauflandzie odpowiadamy na rosnące potrzeby naszych klientów dotyczące produktów bio, rozwijając tę kategorię – od świeżych warzyw i owoców, przez nabiał, po produkty wykorzystywane do przygotowania śniadania czy obiadu – podkreśla Ewa Karwize-Zborowska, Starsza Specjalistka CSR w Dziale Zakupu Kaufland Polska.

Świadomy wybór konsumentów

Wraz ze wzrostem zainteresowania kategorią bio, z perspektywy konsumentów rośnie również znaczenie czytelnych informacji, które pomogą rozpoznać certyfikowaną żywność ekologiczną. Już 65 proc. kupujących produkty bio zwraca uwagę na oznaczenie Euroliścia, podczas gdy rok wcześniej było to 57 proc..