Kradzież samochodu w Katowicach. 46-latek zatrzymany z narzędziami do włamań

Policyjna kontrola na terenie województwa łódzkiego

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzili działania, których celem było zapobieganie kradzieżom pojazdów. Ich uwagę przykuła osobowa Omoda poruszająca się na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Kryminalni przeprowadzili wstępne ustalenia i zaczęli podejrzewać, że samochód może pochodzić z kradzieży. Zdecydowali się na zatrzymanie pojazdu do kontroli, do której doszło na terenie województwa łódzkiego.

Sprzęt do kradzieży aut i fałszywe tablice rejestracyjne

Podczas sprawdzania wnętrza samochodu stróże prawa znaleźli specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do kradzieży pojazdów. Policjanci zweryfikowali również niemieckie tablice rejestracyjne i potwierdzili, że nie są one przypisane do kontrolowanej Omody. Dalsze czynności pozwoliły ustalić, że samochód skradziono krótko wcześniej w Świętochłowicach. Siedzący za kierownicą 46-latek włamał się do auta wspólnie z drugą osobą, wykorzystując urządzenie do przechwytywania sygnału z kluczyka.

Właściciel nie wiedział o kradzieży pojazdu

Właściciel skradzionej Omody nie zdawał sobie sprawy, że stracił swój pojazd. O zdarzeniu dowiedział się 29 września 2026 roku od policjantów, którzy zdołali odzyskać jego mienie. Śledczy pracujący nad sprawą ustalili dodatkowo, że zatrzymany 46-latek próbował wcześniej ukraść dwa inne samochody. Wartość każdego z tych pojazdów wynosiła ponad 200 000 zł.

Zarzuty dla podejrzanego w warunkach recydywy

Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie, a następnie został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. Usłyszał tam zarzut kradzieży z włamaniem oraz dwa zarzuty usiłowania popełnienia tego przestępstwa. Wszystkich tych czynów dopuścił się w warunkach recydywy, a dodatkowo odpowie za używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi mu kara od 1 roku do 10 lat więzienia, przy czym w jego przypadku wymiar kary może zostać zwiększony o połowę.

Zabezpieczenie przed kradzieżą metodą na walizkę

Policjanci apelują o odpowiednie zabezpieczanie kluczyków zbliżeniowych, aby chronić się przed kradzieżą metodą na walizkę. Sprawcy często działają w pobliżu domów i liczą na to, że kluczyk znajduje się blisko drzwi, okna lub ściany zewnętrznej, co pozwala przechwycić jego sygnał z zewnątrz. Najlepiej przechowywać go w metalowym pudełku, specjalnym pokrowcu tłumiącym sygnały radiowe lub owinąć w folię aluminiową. Takie proste środki ostrożności znacznie zmniejszają ryzyko utraty samochodu.

Źródło: Policja.pl