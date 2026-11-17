Brand Calendar w aplikacji Allegro: od 16 do 25 listopada na kupujących czeka 10 okienek z ofertami topowych marek, z których można korzystać elastycznie i bez presji czasu dzięki unikalnej mechanice „zero FOMO”.

Finansowy zastrzyk na Black Friday i Cyber Monday: w kulminacyjnym finale wyprzedaży (27–30.11) powitalny kupon dla nowych użytkowników Allegro Pay wzrasta o dodatkowe 50 PLN, osiągając rekordową wartość 150 PLN.

Bogaty pakiet promocji trwa do 30 listopada: na platformie nieprzerwanie dostępne są tysiące okazji do -50%, do 20 rat 0% RRSO 0%, cashback do 10% z Allegro Klik, roczny pakiet Smart! za jedyne 39,90 PLN 1 i wyzwanie Smart! w ramach którego można zgarnąć do 200 Smart! Monet i Bonus - zniżka do 35 groszy rabatu na litrze paliwa na stacjach MOL 2 .

Finałowy zastrzyk gotówki: aż 150 zł w Allegro Pay od Black Friday do Cyber Monday

Kulminacyjny punkt tegorocznego festiwalu przypada na najgorętszy zakupowy weekend roku, dlatego z myślą o łowcach okazji polujących na zniżki podczas Black Friday i wieńczącego akcję Cyber Monday platforma przygotowała specjalne wzmocnienie oferty płatności odroczonych, dzięki któremu w dniach od 27 do 30 listopada powitalny kupon dla osób po raz pierwszy aktywujących Allegro Pay rośnie o ekstra 50 zł, dając łącznie aż 150 zł premii do natychmiastowego wykorzystania przy finalizowaniu najatrakcyjniejszych transakcji.

Festiwal okazji trwa do końca listopada

Wszystkie te nowości uzupełniają bogaty pakiet promocji trwających przez cały listopad, w ramach którego kupujący mogą wygodnie rozkładać wydatki nawet do 20 rat 0% RRSO 0%, a także nieprzerwanie korzystać z tysięcy przecen sięgających nawet 50%, cashbacku do 10% wartości zakupów z Allegro Klik3, rocznej subskrypcji Allegro Smart! w obniżonej cenie 39,90 zł1, wyzwanie Smart! z rabatem do 200 zł i nagrody4, elastycznych rat 3x0% w Allegro Pay, podwójnych punktów w Allegro Share oraz zniżek na bilety kulturalne w serwisie eBilet.pl.

Wejdź na stronę kampanii i znajdź oferty dla siebie: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday.