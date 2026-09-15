Piekarnia Lidla zaprasza! Chrupiące bochny chleba i rumiane bułki od poniedziałku, 14 września!

Złoty Laur Konsumenta dla wypieków Lidl Polska

Są takie produkty, po które sięgamy niemal automatycznie – rano do pierwszej kawy, w ciągu dnia do szybkiej kanapki, a wieczorem jako dodatek do wspólnej kolacji. Pieczywo jest jednym z codziennych elementów naszego menu, dlatego jego smak i jakość mają szczególne znaczenie. Lidl Polska otrzymał Złoty Laur Konsumenta 2026 w kategorii „Sprawdzona jakość produktów sklepowych – wyroby cukiernicze i piekarnicze”. Wyróżnienie jest efektem ogólnopolskiego plebiscytu popularności produktów i usług Laur Konsumenta/Laur Klienta[1].

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Od zakwasu po długą fermentację

Miłośnicy wyrazistego pieczywa mogą sięgnąć po chleb górski z zakwasem (53% taniej: 1,99 zł[2]/380 g/szt.), który wyróżnia się rustykalnym charakterem. Powstaje z wykorzystaniem zakwasu i ponad 4-godzinnego procesu fermentacji, a dodatkowo jest ręcznie formowany. To propozycja, która świetnie odnajdzie się zarówno w najprostszej wersji – z masłem – jak i jako baza bardziej rozbudowanych kanapek. Na tych, którzy lubią pieczywo o tradycyjnym wyglądzie i charakterze, czeka również bochen w stylu rustykalnym (taniej przy zakupie dwóch: 5,65 zł[3]/490 g/szt.) – sprawdzi się na spokojne weekendowe śniadanie, ale równie dobrze może towarzyszyć zupom, sałatkom czy desce ulubionych dodatków.

W ofercie nie zabraknie także mniejszych wypieków. Na lidlowych półkach pojawi się bułka na zakwasie z wydłużonej fermentacji Deluxe (30% taniej przy zakupie dwóch: 0,97 zł[4]/60 g/szt.), bułka wysokobiałkowa (taniej przy zakupie czterech: 1,26 zł[5]/80 g/szt.) oraz bułka fitness (taniej przy zakupie czterech: 0,89 zł[6]/80 g/szt.). Wśród propozycji znajdziemy również bułkę orkiszową (taniej przy zakupie pięciu: 1,12 zł[7]/80 g/szt.) oraz bułkę z ziarnami (taniej przy zakupie trzech: 1,19 zł[8]/80 g/szt.) – to niewielkie wypieki, które mogą stać się bazą zarówno klasycznych kanapek, jak i bardziej jesiennych kompozycji – z pastami warzywnymi, serami czy sezonowymi dodatkami.

Na półkach pojawią się też dwa warianty pieczywa o niskim indeksie glikemicznym - bułka pełnoziarnista Provita o indeksie 50,0 (1,75 zł/100 g/szt.) oraz bułka żytnia o indeksie 54,3 (1,19 zł/60 g/szt.).

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Na słono, na słodko i do porannej kawy

Piekarnia Lidla to nie tylko klasyczne chleby i bułki. Od 14 września w ofercie znajdziemy również propozycje na szybkie śniadanie, przekąskę czy coś „na drogę”: panini z serem i szynką z indyka (5,99 zł/160 g/szt.), twist z długiej fermentacji z serem mimolette (3,99 zł/120 g/szt.), precel z serem (1,59 zł/100 g/szt.), chałka z kruszonką (5,29 zł/320 g/szt.) oraz rogal maślany (taniej przy zakupie czterech: 1,59 zł[9]/100 g/szt.). Można od razu zaopatrzyć się w kilka wypieków na wspólne śniadanie albo zachować jeden na późniejszą, słodką przerwę w ciągu dnia!

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Atrakcyjne ceny także w Piekarni Lidla

W odpowiedzi na potrzeby klientów Lidl Polska kontynuuje „Rewolucję cenową”. Szereg wybranych produktów objęto obniżonymi cenami regularnymi, udowadniając, że w Lidlu jest „każdego dnia tanio, także bez promocji” – bez konieczności zakupu wielu sztuk tego samego produktu. Wśród produktów Piekarni Lidla z ostatnio obniżonymi cenami regularnymi warto wyróżnić m.in.: chleb żytni bez drożdży, z niskim indeksem glikemicznym (10% taniej: 3,45 zł[10]/450 g/szt.), chleb na maślance (11% taniej: 3,99 zł[11]/550 g/szt.), bułki grahamki (17% taniej: 0,65 zł[12]/80 g/szt.), bułki pszenne (15% taniej: 0,59 zł[13]/65 g/szt.), bułki typu górskiego (9% taniej: 0,99 zł[14]/75 g/szt.). Także słodkie i słone przekąski, jak Pain au chocolat (20% taniej: 2,39 zł[15]/70 g/szt.), croissant maślany (11% taniej: 1,59 zł[16]/60 g/szt.) kuszą nie tylko smakiem i aromatem, ale też niższą ceną.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

[1] Źródło: Ogólnopolski plebiscyt popularności produktów i usług Laur Konsumenta/Laur Klienta. Więcej na stronie www.laurklienta.pl oraz www.lidl.pl/laurkonsumenta[2] 4,29 zł/380 g/szt. – cena przed obniżką[3] 6,29 zł/490 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[4] 1,39 zł/60 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[5] 1,36 zł/80 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[6] 0,99 zł/80 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[7] 1,27 zł/80 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[8] 1,35 zł/80 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[9] 1,77 zł/100 g/szt. – cena przed obniżką/cena poza promocją[10] 3,85 zł/450 g/szt. – stara cena regularna[11] 4,49 zł/550 g/szt. - stara cena regularna[12] 0,79 zł/80 g/szt. - stara cena regularna[13] 0,70 zł/65 g/szt. - stara cena regularna[14] 1,09 zł/75 g/szt. - stara cena regularna[15] 2,99 zł/70 g/szt. - stara cena regularna[16] 1,79 zł/60 g/szt. - stara cena regularna