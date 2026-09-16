Polscy siatkarze kończą fazę grupową porażką. Jakie wnioski wyciągnie kadra przed kolejną rundą

Polska przegrywa z gospodarzem mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski w pierwszych czterech spotkaniach fazy grupowej zaprezentowała bezbłędną formę i nie straciła nawet jednego seta. Drużyna odniosła zdecydowane zwycięstwa w starciach z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną oraz Ukrainą. Bułgaria okazała się zdecydowanie najtrudniejszym rywalem, zmuszając naszą kadrę do maksymalnego wysiłku. Zacięty mecz zakończył się wynikiem 2:3, a to wymagające, pięciosetowe starcie trwało ponad dwie i pół godziny.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej krótko podsumował ten trudny pojedynek. Zwrócił uwagę na gorszą koncentrację oraz słabszą grę w bloku, która do tej pory była znaczącym atutem polskiego zespołu. Brakowało odpowiedniego czytania gry taktycznej przeciwnika, jednak wpadka na tym etapie turnieju może okazać się niezwykle cenną lekcją przed decydującą fazą pucharową.

- Często w takim turnieju zdarza się jeden słabszy mecz. Szkoda, że nie jesteśmy skoncentrowani i przegrywamy proste piłki. Bułgarzy pokazali nam, gdzie mamy problemy. Gdybyśmy wygrali 3:0, to nie wyciągnęlibyśmy wniosków. Mieliśmy bardzo mało bloków, co było naszą mocną stroną. Brakowało czytania gry - powiedział Świderski na antenie Polsatu Sport.

- Chwała Bułgarom, bo byli dzisiaj świetni i zasłużyli na to zwycięstwo. Ten mecz jest nauczką - ocenił libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.

- Ten mecz nie był perfekcyjny w naszym wykonaniu. Trwał bardzo długo i kosztował nas sporo sił. Zabrakło nam cierpliwości. Być może było to spowodowane adrenaliną. Możemy bardzo wiele poprawić i grać zdecydowanie lepiej. Możliwe, że spotkamy się z Bułgarią w ćwierćfinale - skomentował przyjmujący Tomasz Fornal.

Z kim Polacy zagrają w fazie pucharowej

Mimo przegranej w ostatnim spotkaniu grupowym biało-czerwoni zdołali utrzymać pierwsze miejsce w grupie B. W spotkaniu o awans do ćwierćfinału polscy zawodnicy zmierzą się z reprezentacją Łotwy. Najbliższy przeciwnik polskiej kadry narodowej zajął ostatecznie czwartą pozycję w rywalizacji w grupie D. Zespół ten podczas turnieju zanotował dwa zwycięstwa i poniósł trzy porażki.

Warto pamiętać, że polska drużyna narodowa triumfowała w mistrzostwach Starego Kontynentu w 2009 oraz 2023 roku. Dotychczas biało-czerwoni wywalczyli łącznie jedenaście medali w imprezie tej rangi. Gospodarzami obecnej edycji mistrzostw Starego Kontynentu są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polska kadra będzie rozgrywać swoje spotkania aż do etapu ćwierćfinałów włącznie w Sofii.