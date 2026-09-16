ME siatkarzy. Skandaliczne zachowanie w trakcie meczu Polska - Bułgaria!

Wielki skandal na ME siatkarzy. Haniebne zachowanie Aleksandyra Nikołowa w meczu Polska - Bułgaria

Starcie Polska - Bułgaria w ostatniej serii gier fazy grupowej mistrzostw Europy miało stanowić prawdziwe święto siatkówki na najwyższym poziomie. Zmierzyli się w nim triumfatorzy minionej edycji Ligi Narodów oraz obecni czempioni Starego Kontynentu i wicemistrzowie globu. Finalnie w hali w Sofii triumfowali reprezentanci Bułgarii, pokonując Biało-Czerwonych 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) po niezwykle emocjonującym, pięciosetowym widowisku. Bez znaczenia pozostał fakt, że podopieczni Nikoli Grbicia wygrywali swoje partie z dużą przewagą, podczas gdy rywale triumfowali po niezwykle wyrównanej walce. Niestety, sportowe emocje zeszły na dalszy plan przez niedopuszczalne zachowanie Aleksandyra Nikołowa, czołowego zawodnika ekipy bułgarskiej. W decydującym secie, przy stanie 8:4 dla swojej drużyny, wykonał on gest przypominający "poderżnięcie gardła". To wywołało falę oburzenia wśród sympatyków polskiej kadry. Zrozumiałe są emocje towarzyszące rywalizacji, jednak takie gesty są zdecydowanie nie na miejscu.

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Obecnie uwaga polskiej reprezentacji skupia się na nadchodzącym meczu 1/8 finału. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie kadra Łotwy, która sprawiła sporą sensację, wygrywając z Turcją 3:1 na zakończenie rywalizacji grupowej. Warto przypomnieć, że zanim doszło do przegranej z Bułgarami, zespół prowadzony przez trenera Nikoli Grbicia pewnie pokonał czterech rywali. Serię zwycięstw rozpoczęli od wygranej z Portugalią, a następnie zdominowali Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę. Każde z tych spotkań zakończyło się rezultatem 3:0, co dobitnie świadczyło o przewadze polskiego zespołu. Od tego momentu margines błędu zostaje zredukowany do zera. Rozpoczyna się bowiem faza pucharowa, w której każdy błąd może skutkować odpadnięciem z dalszej rywalizacji w mistrzostwach Europy.

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