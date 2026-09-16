dm i dmTECH pod jednym dachem. We Wrocławiu oficjalnie startuje polskie dm-dialogicum

Choć z nowej przestrzeni przy ul. Legnickiej 48H, zlokalizowanej w kompleksie Business Garden Wrocław zespoły dm Polska i dmTECH korzystają już od sierpnia, oficjalna jej inauguracja nastąpiła 15 września. Od tego momentu miejsce funkcjonuje jako dm-dialogicum. Tym samym Polska dołączyła do innych rynków grupy dm, na których miejsca pracy zespołów wspierających działalność firmy funkcjonują zgodnie z ideą dialogicum.

Dialog zamiast tradycyjnie rozumianej centrali

Po ponad 4 latach od wejścia dm na polski rynek skala działalności firmy jest coraz większa. Sieć przekroczyła już 40 tys. m² powierzchni handlowej, wraz z kolejnymi otwarciami rosną zespoły dm Polska, a Wrocław umacnia swoją pozycję jako jeden z ośrodków, w których rozwijane są kompetencje technologiczne dla grupy. Rozwój handlu i technologii coraz mocniej się tu przenika, a wspólne dialogicum ma tę współpracę jeszcze ułatwić.

Po ponad 4 latach działalności dm w Polsce możemy powiedzieć, że naprawdę się tutaj zadomowiliśmy. Rozwijamy sieć drogerii, zwiększamy nasze zespoły i konsekwentnie inwestujemy w obecność na polskim rynku. Dlatego cieszy mnie, że również nasze miejsce pracy możemy od dziś nazywać dm-dialogicum. Chcemy, aby było przestrzenią spotkania, rozmowy i współpracy, bo za rozwojem każdej kolejnej drogerii stoją przede wszystkim ludzie. Chcemy, aby dialogicum stanowiło realne wsparcie dla naszych sklepów, dostarczając im narzędzia i rozwiązania, które pozwolą jeszcze lepiej dbać o komfort i satysfakcję klientów na co dzień. Wspólna przestrzeń dm i dmTECH daje nam jeszcze więcej możliwości wymiany wiedzy, doświadczeń i spojrzenia na potrzeby klientów z różnych perspektyw – mówi Henri Hampe, dyrektor obszaru sprzedaży i administracji dm w Polsce.

Autor: PRart Media/ Materiały prasowe

dm-dialogicum, czyli przestrzeń współpracy

Nazwa dialogicum nie jest przypadkowa i w kulturze dm oznacza znacznie więcej niż biuro. Nawiązuje do „dia logos”, interpretowanego przez dm jako „poprzez sens”. To świadome odejście od tradycyjnego rozumienia centrali jako miejsca, z którego płyną odgórne decyzje. Dialogicum ma być przestrzenią wymiany wiedzy i perspektyw, w której zespoły wspólnie wypracowują rozwiązania wspierające drogerie i odpowiadające na potrzeby klientów.

U podstaw tej koncepcji leży charakterystyczne dla dm przekonanie, że w centrum organizacji znajduje się człowiek. Dialog ma odbywać się nie tylko pomiędzy zespołami, ale również łączyć perspektywę pracowników, drogerii, klientów i partnerów biznesowych. Polska przestrzeń została przygotowana właśnie w tym duchu, jako miejsce sprzyjające spotkaniom, współpracy i swobodnej wymianie pomysłów.

Z Wrocławia dla całej grupy dm. Retail i technologia coraz bliżej siebie

Technologiczną część polskiego dialogicum tworzy dmTECH, obecny we Wrocławiu od 2023 roku. Polski zespół nie jest wyłącznie zapleczem IT dla lokalnej sieci drogerii. Realizuje samodzielne projekty i rozwija technologie wykorzystywane w międzynarodowym ekosystemie dm, dzięki czemu kompetencje budowane we Wrocławiu wspierają działalność grupy także poza Polską.

Autor: PRart Media/ Materiały prasowe

Jednym z przykładów jest opracowane przez polski zespół rozwiązanie umożliwiające wykonywanie cyfrowych zdjęć biometrycznych do dokumentów w urządzeniach dostępnych w drogeriach dm. To jednak dopiero część planów. dmTECH zapowiedział co najmniej podwojenie liczebności zespołu w w Polsce, wskazując m.in. na dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, która z jednej strony wspiera pracę zespołów, a z drugiej wymaga coraz intensywniejszego rozwoju i integracji nowych rozwiązań z procesami i produktami IT firmy.

Wrocław jest dziś ważnym miejscem na technologicznej mapie dm. Tworzymy tutaj rozwiązania, które wykraczają poza potrzeby jednego rynku i wspierają rozwój całej grupy. Jednocześnie chcemy dalej zwiększać nasz zespół i rozwijać w Polsce kompetencje, które będą miały znaczenie dla przyszłości dm. Wspólne dm-dialogicum daje nam coś jeszcze - bezpośredni kontakt z koleżankami i kolegami odpowiedzialnymi za biznes detaliczny. Technologia i retail spotykają się tutaj na co dzień, dzięki czemu możemy szybciej wymieniać wiedzę, lepiej rozumieć potrzeby organizacji i wspólnie szukać rozwiązań – mówi Kazimierz Dulas, dyrektor operacyjny dmTECH Polska.

Rozwój zatrudnienia dotyczy także dm Polska. Wraz z otwieraniem kolejnych drogerii i zwiększaniem skali działalności rosną zarówno zespoły sklepów, jak i struktury wspierające ich funkcjonowanie. Wspólne dm-dialogicum ma więc również przygotować organizację na kolejny etap rozwoju obu spółek w Polsce.

Prawie 1500 m² do pracy, spotkań i wymiany pomysłów

Nowe dialogicum zajmuje prawie 15000 m² i zostało przygotowane zarówno z myślą o codziennej pracy, jak i współpracy oraz integracji społeczności dm. Oprócz stanowisk pracy i sal konferencyjnych znajdują się tu przestrzenie wspólne i socjalne. Członkowie społeczności dm mogą również korzystać z infrastruktury kompleksu Business Garden, w tym przestrzeni sportowych i rekreacyjnych.

Sama przeprowadzka była sporym przedsięwzięciem logistycznym i technologicznym. Przygotowanie nowej przestrzeni oznaczało m.in. 600 metrów nowego okablowania, 14 access pointów, 110 ekranów przy stanowiskach pracy i kolejnych 14 wielkoformatowych w salach konferencyjnych. Nie zabrakło też bardziej codziennego wymiaru przeprowadzki – w trakcie całej operacji zjedzono 354 kanapki oraz 125 batonów i opakowań ciastek dmBio. Bo także w nowym dialogicum obowiązuje jedna z najprostszych zasad dm: ludzie pracują z ludźmi i dla ludzi.