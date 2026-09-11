Perfect match, czyli „Idealny wybór. Dla każdego kota.” – Josera z nową kampanią wizerunkową, nawiązującą do aplikacji randkowych

Swipe right, czyli koncepcja kreatywna

Idea kreatywna z przymrużeniem oka przenosi codzienność opiekunów kotów na znany wszystkim grunt: poszukiwanie idealnej karmy przypomina szukanie partnera w aplikacjach randkowych. Dzięki szerokiemu asortymentowi Josera pozycjonuje się jako idealny partner przy misce. Gdy zmieniają się upodobania albo potrzeby kota, opiekun nie musi zmieniać producenta, ponieważ swój idealny wybór znajdzie w ofercie jednej marki.

Humorystyczny storytelling opiera się na czworonożnej bohaterce, która w spocie kampanijnym wyrusza w niełatwą podróż w poszukiwaniu odpowiedniej karmy. Po drodze bywa mylnie brana za dinozaura albo psa, aż w końcu trafia do Josery. Za koncepcję i kreację odpowiada agencja KNSK Hamburg, natomiast za strategię oraz prowadzenie kampanii – wewnętrzny zespół marketing.

Koty nie idą na kompromisy w kwestii smaku, a ich opiekunowie w kwestii jakości. Na rynku, który charakteryzuje się niską lojalnością wobec marek, kampania „Idealny wybór. Dla każdego kota." daje prostą odpowiedź – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w e-commerce. Z przymrużeniem oka pokazujemy, że aby optymalnie karmić kota, nie trzeba w nieskończoność zmieniać marki. Josera to jakość super premium, 85 lat doświadczenia i receptury dopasowane do każdego kociego charakteru. To nasza wyraźna przewaga konkurencyjna – mówi Elżbieta Juszczak, Marketing Manager w firmie Josera.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Realizacja kampanii

Kampania „Idealny wybór. Dla każdego kota.” startuje 7 września 2026 roku w Polsce i w Niemczech. Jej celem jest pełne wykorzystanie potencjału marki w segmencie karm dla kotów oraz ugruntowanie pozycji Josery jako pierwszego wyboru dla każdego kota.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Na polskim rynku kampania wchodzi do kanałów display, YouTube, social mediów i PR, a jej zasięg poszerza współpraca z influencerami. Równolegle kampania jest prowadzona w sklepach stacjonarnych – z materiałami POS i u partnerów online.

W końcu każdy kot zasługuje na swój „perfect match”!