Ekstraliga żużlowa. PRES Toruń pewnie wygrywa ze Spartą Wrocław

PRES Toruń pokonuje Spartę Wrocław

Pierwszy finałowy mecz Ekstraligi żużlowej zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy. PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55:35. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Mikkel Michelsen (14), a dla pokonanych Artiom Łaguta i Daniel Bewley po 10 punktów.

Spotkanie rozpoczęło się z blisko 110-minutowym opóźnieniem z powodu opadów deszczu. Po wyrównanym początku (13:11 dla Torunia po pierwszej serii), gospodarze zaczęli budować przewagę. W piątym biegu Mikkel Michelsen i Norick Bloedorn przywieźli podwójne zwycięstwo.

Powiększenie przewagi w końcówce

Sparta zdołała odpowiedzieć podwójnym zwycięstwem w ósmym wyścigu, zmniejszając stratę do dwóch punktów (23:25). Jednak w kolejnych biegach to żużlowcy z Torunia powiększali przewagę. Przed biegami nominowanymi było 45:33, a w ostatnich dwóch wyścigach gospodarze wygrali podwójnie (5:1), ustalając wynik na 55:35.

Ze względów zdrowotnych w drużynie z Wrocławia nie wystąpił Bartłomiej Kowalski, za którego w programie wpisany był Michał Obst, ale nie wyjechał na tor. Rewanż odbędzie się we Wrocławiu 4 października. W rundzie zasadniczej Sparta wygrała u siebie z Toruniem 52:38, a na wyjeździe przegrała 42:48.